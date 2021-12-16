林為洲轟陳吉仲突請假立院　綠委緩頰反批林「正事不做」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林為洲說明，陳吉仲原先因為下午有會，因此答應早上出席，但昨晚卻又突然傳訊息說不能到。林認為，自己願意接受陳進行專報後可先離席不備詢，「結果他不尊重委員會」。
林為洲解釋，原則上，委員會邀請部會機關首長，首長都會出席，除非特別有事，可經召委同意請假，委員會專題報告若涉及跨部會，主要業務內容會邀請部會首長，首長若不來就會失去意義。
林為洲強調，今天會議主要是落實公投與網路宣傳假訊息查察，四大公投案中，反萊豬公投與農委會直接相關，而假訊息會影響民眾對選舉判斷，更斥之後若大家都臨時請假該如何開會，宣布休息，待陳吉仲出席再進行會議。
立委莊瑞雄認為，召委邀請各部會備詢合理，但農委會確實非假訊息的主管機關，且陳吉仲雖缺席去參加行政院會議，也有改派副主委出席，建議應尊重其他列席官員，先進行報告，同時持續聯絡陳吉仲出席。
立委王惠美則透露，昨晚陳吉仲已有傳訊息向林為洲請假，致電林但林未接，今日有12位副首長出席，認為林就是要刁難陳吉仲。另王也提到，林為洲喊休息後，竟去參加其他記者會，怒批林根本不是要等陳出席，「都被他呼嚨過去」，痛罵林「趕快回來開會，正事不做，亂搞」。
10時45分，林為洲回到會議室，表示原本會議應是要開到12時，並等陳吉仲出席。他也透露，昨下午六時許，陳吉仲有答應今早上會出席，但昨天晚上11時又突傳訊息告知全天都不能到，林認為，這樣處理的方式不尊重委員會，並宣布今日內政委員會散會。