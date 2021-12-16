名家論壇》陳冲／梅克爾捎給台灣的訊息

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2021/10/3在德國統一日(Tag der Deutschen Einheit)31周年時，當時應該是梅克爾任內最後一次全國性演說，她以自由不會從天而降(Diese Freiheit brach nicht einfach über uns herein)為題，內容感人，可惜國內鮮少報導。其實台灣比任何國家都更需要細細咀嚼這篇演說的意涵。
三十年前，兩德統一，但這豈是簡單的事，梅克爾破題即指出自由需要爭取而來，進一步她指出，民主也不是這麼簡單就會存在(Demokratie ist nicht einfach da)，吾輩需要彼此為維護民主，共同持續努力。1990年前兩德人民(尤其是東德人民)為自由付出多少代價，三十一年來又共同珍惜維護得來不易的民主與自由。其中最重要的就是相互的了解與包容。「德國統一31年學到的是，我們要尊重各別的經歷與經驗，同時也要尊重民主」。
梅克爾在演說結束前疾呼，「我們可以就未來究竟會如何而爭論，但我們知道答案掌握在我們手中，我們必須相互傾聽與對話，我們更知道彼此有分歧，但最重要的是我們有的共同點。」，最後梅克爾強調「要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異。」雖然是對德國政黨、人民的呼籲，但對我們應該更有所啟發。對眼下的台灣，一切來之不易，但是不是少了一些傾聽、對話、及包容?真正誠意的政府，是不必「大聲、再大聲、敲桌子的」，傾聽、對話及包容，才是梅克爾所要傳達的訊息，對台灣如此，對兩岸亦復如此。
小說中的Miss Merkel能否破案，對台灣並不重要，但梅克爾臨去對自由民主提供明確的詮釋，值得我們重視。Seit bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus，多棒的一段話! 還是請外交部把演講全文翻譯給蔡總統，不! 給全民吧。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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