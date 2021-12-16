泰國禁萊豬遭美制裁？蘇偉碩揭3關鍵原因打臉

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蘇偉碩說明，兩份正式提交的文件都指責泰國政府對美國豬肉採取歧視性貿易措施，導致美國豬肉實際上幾乎被全面禁止進入泰國的豬肉市場，而且泰國對美國的農產貿易有高達6.17億美元的順差，因此要求政府依法取消對泰國的部分優惠關稅。
蘇偉碩揭露，泰國用三道屏障阻礙了美國豬肉進入泰國市場：一、無理由的禁止美國生鮮豬肉和豬內臟進口到泰國，但卻似乎准許貿易商從歐盟、澳洲、中國和巴西進口生鮮豬肉和豬內臟到泰國。二、從2012年承諾要訂定萊克多巴胺的殘留標準，卻一再拖延。
三、對進口豬肉以核發許可證和徵收高額衛生檢驗費用來阻擋進口，而且不僅罕少核發許可證，徵收的檢驗費用高達每公噸約220美元，然而泰國產的豬肉卻只徵收每公噸7.5美元的衛生檢驗費用，很明顯的違反了GATT第7條的進口費用規定。
美國豬肉生產者委員會指控，因為上述三道屏障，使得擁有6600萬人口的泰國在2017年只進口了31公噸的美國豬肉，比人口只有10萬7000人的東加王國還少。
蘇偉碩指出，這才是泰國政府遭到美國貿易代表署取消1/6優惠關稅的真相，並不是什麼禁止萊豬進口就會受到美國的貿易制裁，更何況台灣是用已開發經濟體的資格加入WTO，根本無法主張要享有美國政府片面給予的優惠關稅待遇。陳吉仲身為農委會主委，對於泰國因為實質上禁止「美豬」進口才被取消 1/6 優惠關稅的真相應該知之甚詳，卻一再以不實謠言恐嚇人民行使公投同意的權利，已經顯然違反公投法和行政中立法的規定。
蘇偉說指出，而公民投票公報上，行政院故意以即使公投過關也不影響農委會在去年9月7日發布的公告效力，故意使部分民眾懷疑公投的效果而降低投票意願一事，蘇偉碩也批評，這是行政機關的奧步。
蘇強調，實際使萊豬得以全豬進口的是衛福部在去年9月7日公告的「動物用藥殘留標準」修正條文，公投過關後，衛福部必須依照公投法規定，將修正後的條文廢止，才能實現反萊豬公投中文的法律效果。但行政院卻在公報上隱匿這個法律效果，卻顧左右而言他卻說不影響農委會公告效力云云，這些都是政府官員棄守職責，淪為政黨選戰黑手。
最後，蘇偉碩出示三份WTO的正式文件指出，最早承諾要對WTO全體會員開放萊克多巴胺殘留肉品的是陳水扁政府，第一份文件編號G/SPS/N/TPKM/114，是2007/8/16發出，預告開放的是牛和豬的肉、脂肪、肝、腎等8個品項，但是後來因為國內抗議，陳水扁政府又在2007/9/5通知WTO上述開放的期程延後。一直到2012年8月20日，馬英九政府才又以編號G/SPS/N/TPKM/114/Rev.1文件通知WTO開放牛肉殘留萊克多巴胺的標準。
蘇偉碩表示，但是2020年9月9日，還在國內預告草案的7天期限內，蔡英文政府就急著以文件編號G/SPS/N/TPKM/549通知WTO，台灣這次要超越陳水扁政府時代的承諾與國際標準，開放萊克多巴胺「全豬」進口了。
「魔鬼藏在細節。」蘇偉碩指出，從通知WTO的時間點和文件編號，隱藏了許多政府不敢也不願告訴人民的秘密交易。而且這次從元旦開始開放的是萊豬的豬肉與內臟進口，政府卻只有「豬肉」儀表板，他要代替每天三餐都可能吃到進口豬內臟的民眾問一問政府，有沒有豬內臟」儀表板？海關檢驗了幾批進口豬內臟，是否有殘留「合格」標準的萊克多巴胺？如果有，流向為何？