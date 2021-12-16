刺激經濟有效？北市府推第二波熊好券「最多中1500元」
為了振興新冠肺炎疫情後的北市經濟，台北市政府日前推出熊好券消費券方案，讓民眾可以透過熊好券在台北市進行消費折抵。而在熊好券政策推動順利的情況下，北市府也在此時宣布，將會在12月20日開放第二波熊好券意願登記，預計於明年1月3日啟動線上抽獎。
記者丁上程／台北報導
2021-12-16 11:09:24
由於民眾使用相當踴躍，上個月熊好券達到第100萬筆交易。而為了持續刺激後疫情時代的台北市經濟，北市府也宣布將推動第二波的熊好券相關活動。台北市政府秘書長陳志銘表示，台北熊好券第一波使用期間為110年11月5日至111年1月2日24:00止，預估交易筆數至年底可達發行數的7成；第二波使用期間為111年1月3日至111年2月28日24:00止。
而針對第二波熊好券活動內容，北市府方面表示，一樣有包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種票券，不過這次登記並不比照過往「志願序」的方式登記，而是採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間可以透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者可再來參加第二波抽獎。