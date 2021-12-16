年度十大教育新聞　「疫下被神化的數位教育」奪冠

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疫情下的數位教育、私校退場條例延宕、高中職員額長期未依法編制等議題，去年度也同時被選為十大新聞，今年5月台灣也迎來長時間的停課，如何提升在家自學的學習品質，成為各方關注焦點，全教總認為，數位教育是不得不面對的趨勢，但仍有許多問題待解，不能把「生生有平板」當成數位教育的成果，針對持續提升數位學習的內涵與品質，教育部、各級學校與全體教育同仁仍有很大的努力空間。
此外，私校退場條例延宕及高中職員額長期未依法編制，都是延續多年的議題，連續入選十大新聞，凸顯教育部根本無決心解決沉痾。全教總指出，教育部長期未能依法補齊高中職員額，未能成為學校後盾，持續漠視法治，讓人難以接受；至於私校退場，問題已然迫在眉睫，教育部依舊無法堅定公共化立場，未來私校退場衍生各種爭議，已可預見，對此，教育部當然必須負起完全責任。
全教總指出，從評選出的年度十大教育新聞，亦可清楚發現，無論是教育受雇者的基本權益或是攸關學生權益的考招政策，教育部顯然都未能扮演好稱職角色，以至於相關問題層出不窮，關於學習歷程檔案嚴重出包，迄今未有重要官員下台，尤其令人感到不可思議。全教總公布年度十大新聞的同時，也公布了年度的金驢獎，不同於以往的頒給個人，而是頒給抽象但又確實存在的「教育官場『河蟹』文化」
全教總建議，教育部應堅守公共化基本立場，確保教育專業，並以師生權益為依歸，而非動輒向民粹靠攏，針對產學創新條例可能引起的問題，考招制度設計與配套，嚴重違反學童最佳利益的私校小聯考，必須盡快提出解決對策，而非坐視問題持續惡化。此外，身為最高主管教育行政機關，教育部一方面放任雙薪肥貓橫行，一方面對於基層教育工作者，特別是代理教師的處境，卻又如此消極冷漠，更讓全國教育同仁難以認同。
全教總表示，稍讓全國教師釋懷的是公教人員調薪4%，此次是連學術加給也調足，這在過往調薪都未曾實現，不過包括五一國定假與公教薪資審議委員會納入員工代表等議題，仍有待新的年度繼續努力。