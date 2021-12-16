群聯禿鷹案！調查官傳饅頭人貼圖洩密 圖利罪更一審2年
調查局北機站調查官楊肇忠因投資失利，涉偷翻卷宗取得股市作手鄧福鈞的電話，向鄧借錢，後又將偵查機密洩露給鄧，助鄧趁機放空群聯股票，獲利1104萬元，5年前遭檢調懷疑涉嫌洩密遭起訴。高院更一審今（16）日依圖利罪，判楊肇忠2年、褫奪公權2年；鄧福鈞依證交法內線交易罪，判刑1年10月。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-16 11:21:46｜2021-12-16 11:35:54
檢方指控，特偵組（已解散）2016年6月對中信金土地交易疑案發動搜索，但當天中信金控及長紅建設的股票交易量均有異常現象；緊接著，新竹地檢署偵辦「群聯電子」假帳案，於同年8月發動搜索時，又發生群聯股票及認售權證竟有大量異常放空交易現象，懷疑有偵查中洩密致生股市禿鷹情事展開調查，查出北機站資深調查官楊肇忠涉有重嫌。
調查發現，楊男因投資股票嚴重虧損上千萬元，為清償債務和交割款，利用辦案時得知股市炒手鄧福鈞是市場主力，主動聯繫要求借款100萬餘元，事後為了回報才洩密，他不僅趁機提前買賣長虹建設股票，還傳LINE及饅頭人貼圖警告鄧「不要碰IC設計」，讓鄧放空套利1000萬餘元。
法院審理時，楊辯稱，確實沒有圖利及內線交易的主觀犯意，自己是在不小心的情況下，操作錯誤才融券1張並成交，若檢察官認為有內線交易，自己願意認罪，且所獲得的1500元價差已繳回；他也說，當時他僅傳「不要碰IC設計」給鄧，鄧回傳詢問，他只傳「不方便說」而已，也沒傳饅頭人貼圖，偵訊時承認有傳是因為想交保。
一審依圖利及洩密罪，合併判處楊3年2月，1500元沒收、鄧男依證交法內線交易罪判處2年，1104萬元沒收；二審依圖利罪將楊判刑1年6月、洩密罪6月，得易科罰金，鄧內線交易罪判1年6。楊肇忠犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪已於二審定讞，其餘罪名均遭最高法院撤銷發回更審。