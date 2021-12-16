美國防授權法邀台參加環太軍演 專家：應先以觀察員參加
美國參議院美東時間15日通過《2022年國防授權法案》，法案將送交美國總統拜登簽署後生效。法案建議美國防部邀台參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC），並呼籲制定計劃協助台灣強化不對稱防衛能力。專家建議，法案通過後若能真正邀請台灣參加，應該先以海軍軍官以觀察員身分參加。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-16 12:21:05｜2021-12-16 12:23:15
《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，所有國家對台灣有幫助的作為都歡迎，美國通過後還要協助台灣阻擋中國的可能反彈，例如共軍可能加大共機擾台力度，若真的要邀請我國參加2年一度的環太平洋軍演，可以先讓海軍特業參謀參加，例如海軍艦艇艦長，或是夾帶部分海軍陸戰隊員參加，學習美軍的戰術戰法。
陳國銘指出，由於2022年環太平洋軍演時間緊迫，若是大辣辣地派軍艦過去目前還無法到位，應該仍以觀察員身分參加比較適宜。
每年美國國會通過國防部預算時，也會提出《國防授權法案》，這項法案須經參眾兩院表決通過後，送交給美國總統簽署後生效。而國會意見屬於對行政單位的施政建議，並無強制性。《2018年國防授權法案》與《2020年國防授權法案》就曾提出建議邀請我國參加環太軍演，但是都未付諸實行。
兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。