朱立倫高雄車掃　力拚民進黨四大行動

國民黨主席朱立倫今（16）天在高雄進行車隊掃街，四大公投進入最後階段，對於民進黨說要在高雄衝出第一高票，並推出四大行動方案，朱立倫強調，國民黨全黨都要站在民眾這一邊，要跟民意站在一起，這是在野黨的天職，民進黨是為了政黨的考量，國民黨則是為了民眾的所有的利益。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-16 11:56:45
朱立倫認為，鴨霸的民進黨動用所有資源，用各種的方式來阻擋民意，國民黨必須要跟民意在一起，民進黨一黨之私對抗全民，包括國民黨、民眾黨、時代力量，大家都分別有主張、有同意，只有民進黨一黨之私要對抗全民，所以呼籲民眾在最後的階段站出來。
朱立倫強調，民進黨他是為了他政黨的考量，國民黨是為了民眾的所有的利益，現在民進黨擁有所有的資源，國民黨是穿草鞋的、是穿布鞋，我們面對這麼有資源的執政當局，一定要跟民眾在一起，盡最大的努力拼到最後一分鐘，最後一秒鐘。
高雄市黨部副主委曹桓榮則認為，面對民進黨整個用國家資源，還有這麼龐大的一個國家機器在跟人民意志來對抗，那中國國民黨一定會傾全黨之力發揮全國各縣市螞蟻雄兵的力量，因為人民的力量最大，我們希望喚醒所有的明星對抗這個鴨霸獨裁的政府面對民進黨祭出四大催票行動方案，高雄市黨部一定會結合所有在野力量，也會結合基層民代還有里長一起，共同來把這次的投票催票，然後讓整個公投案順利通過。