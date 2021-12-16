Omicron+Delta+流感　美憂明年1月疫情完美風暴

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聯邦政府官員和一些製藥業高層目前仍不傾向開發專門針對Omicron的新版疫苗。他們根據現有數據認為，接種目前既有疫苗的第3劑就足以對抗Omicron。
CDC昨天的簡報會描繪兩種Omicron可能在美擴散的情境，其中最嚴重的狀況嚇壞衛生高層，即Omicron開始流行，而Delta與流感同時發燒的「三連擊」，恐徹底壓垮醫療系統、重創社區。
參與簡報會的全美50州衛生首長協會（ASTHO）醫療長普雷夏（Marcus Plescia）說：「我更加警覺，很擔心。向來用字保守的CDC竟要各地衛生官員『最好讓民眾有心理準備』」
普雷夏指出，如Omicron確如預測的時間點大爆發，屆時會是一個Delta繼續發威及每年向來的流感高峰時刻。
第2套情境則是Omicron到明春才爆發且規模小得多，但專家們還不確定哪種情境較為可能。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）8月指派一組專家提供即時疫情分析預測模型。
另一不願具名的與會聯邦衛生官員說：「當下已在考量最壞情況，得設法讓大眾知道這代表的意涵，看來真的很嚇人。明年1月若真的出現大爆發，各醫院肯定要被病患淹沒，必須嚴肅以對。」
● 莫德納警告 出現Omicron＋Delta超級變種機率高
官員們強調，早期數據顯示完全接種並打加強針的人，很大程度上仍能免於Omicron帶來重症和死亡，但他們擔心的是到目前為止，美國打加強針者仍屬少數。 據CDC的數據，全美已2億人完整接種，但僅約5500多萬人有追加第3劑。
英國「每日郵報」報導，莫德納（Moderna）醫療長柏頓（Paul Burton）警告，如患者同時感染Omicron、Delta兩變異株，極可能在受感染細胞裡互換DNA，進而出現另一種更棘手超級新變種。
柏頓告訴英國國會「科學與技術委員會」（Science and Technology Committee），Omicron、Delta絕對可能彼此交換DNA，進而出現更加危險的新變種病毒。
他說，來自南非的早期研究報告數據顯示，患者確實可以同時感染兩種病毒，尤其是免疫功能較差的病患；目前英國確診案例數量極高，Delta及Omicron確診均可觀的英國，出現兩者混種後的新病毒機率因此升高。
● 血栓風險偏高 美CDC考慮對嬌生疫苗設限
此外，由於最新數據顯示今年4月以來接種嬌生（J&J）COVID-19疫苗而罹患罕見血栓的病例增加，美國CDC的顧問群將考慮對嬌生疫苗設限。已有約9人死於接種後引發的血栓病故。
華郵指出，CDC的疫苗顧問將於16日開會討論設限與否。美國食品暨藥物管理局（FDA）本週已在他們的疫苗指南裡提到，30到49歲的女性是通報血栓最高的族群。
一旦決定設限，專家的建議選向包括限定嬌生疫苗的施用人群，或優先建議民眾施打輝瑞/BNT或莫德納，而非嬌生。（譯者：陳亦偉）1101216