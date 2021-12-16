「張忠謀挺4個不同意？」藍委：調查局不查假消息

我是廣告 請繼續往下閱讀
魯明哲再舉例，「張忠謀挺公投4個不同意」的假訊息，調查局的調查進度為何？後續這種假藉名人意見的訊息該如何查證、立即更正，不管是萊豬變美豬，還是張忠謀挺公投4個不同意的假訊息，現在都還有時間去查核、澄清假訊息。
魯明哲說，如果投票當天突然出現「中選會延長投票時間到晚上6點請大家不用趕在4點前完成」、還是「因應疫情，本日公投取消」的假消息，相關機關要如何反應？他要求中選、NCC與相關單位儘速研議可行方案，以防假訊息影響四大公投的正確性。
此外，魯明哲表示自己稍早於內政委員會中，私下問中選會、調查局等列席官員，目前有多少國家地區核准萊克多巴胺添加於動物飼料？這些國家又有哪幾個是開放可以將豬肉進口到台灣的？但竟沒有一位官員能說出正確答案。
魯明哲表示，衛福部長陳時中部長去年就告訴大家：「全世界萊豬可以輸台。」雖然農委會解釋因口蹄疫、非洲豬瘟等問題，並非27國有用萊劑的豬肉都能進口，所以現在只剩下美國、加拿大、澳洲、紐西蘭同意進口，其中加拿大、紐西蘭暫時沒有出口豬肉到台灣，但未來呢？
魯明哲也示警，政府同意開放萊豬進口後，加拿大時都可將萊豬出口來台灣的，其他國家有是有機會在口蹄疫、非洲豬瘟消彌後要求出口萊豬來台灣的，等同人民的健康交給其他國家決定。