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「張忠謀挺4個不同意？」藍委：調查局不查假消息

▲針對外傳台積電創辦人張忠謀支持公投「4個不同意」立場，國民黨立委魯明哲質疑調查局配合黨意，不查及更正假訊息。（資料照／記者林調遜攝）
▲針對外傳台積電創辦人張忠謀支持公投「4個不同意」立場，國民黨立委魯明哲質疑調查局配合黨意，不查及更正假訊息。（資料照／記者林調遜攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-16 12:06:30｜2021-12-16 12:12:28

立法院內政委員會今（16）日探討公投過程中充斥「假訊息」衍生諸多問題，國民黨立委魯明哲表示，反萊豬主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」但總統臉書、網路側翼都硬說成反美豬，甚至擴大成提案方是反美，讓民眾產生嚴重誤解。

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魯明哲質疑，這種扭曲公投主文意涵，甚至誤導民眾對萊豬的認知，算不算干擾民眾對公投案的認知？企圖影響公投結果？調查局、警政署有在調查嗎？

魯明哲再舉例，「張忠謀挺公投4個不同意」的假訊息，調查局的調查進度為何？後續這種假藉名人意見的訊息該如何查證、立即更正，不管是萊豬變美豬，還是張忠謀挺公投4個不同意的假訊息，現在都還有時間去查核、澄清假訊息。

魯明哲說，如果投票當天突然出現「中選會延長投票時間到晚上6點請大家不用趕在4點前完成」、還是「因應疫情，本日公投取消」的假消息，相關機關要如何反應？他要求中選、NCC與相關單位儘速研議可行方案，以防假訊息影響四大公投的正確性。

此外，魯明哲表示自己稍早於內政委員會中，私下問中選會、調查局等列席官員，目前有多少國家地區核准萊克多巴胺添加於動物飼料？這些國家又有哪幾個是開放可以將豬肉進口到台灣的？但竟沒有一位官員能說出正確答案。

魯明哲表示，衛福部長陳時中部長去年就告訴大家：「全世界萊豬可以輸台。」雖然農委會解釋因口蹄疫、非洲豬瘟等問題，並非27國有用萊劑的豬肉都能進口，所以現在只剩下美國、加拿大、澳洲、紐西蘭同意進口，其中加拿大、紐西蘭暫時沒有出口豬肉到台灣，但未來呢？

魯明哲也示警，政府同意開放萊豬進口後，加拿大時都可將萊豬出口來台灣的，其他國家有是有機會在口蹄疫、非洲豬瘟消彌後要求出口萊豬來台灣的，等同人民的健康交給其他國家決定。

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