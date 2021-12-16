中國累計破10萬例！浙江疫情未消 官方急蓋臨時隔離屋
中國的新冠本土疫情持續，15日又再增69例本土確診，範圍遍布浙江、廣東、內蒙古、安徽多個省市，累計確診病例已達10萬例。其中浙江省疫情快速升溫，截至15日已累計293例確診，光是紹興市就佔了225例。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-16 12:13:34
根據中國國家衛健委統計，12月15日0—24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例77例。其中境外輸入病例8例（福建3例，上海2例，湖北1例，雲南1例，陝西1例）；本土病例69例（浙江56例，其中紹興市48例、寧波市5例、杭州市3例；廣東6例，均在東莞市；陝西4例，均在西安市；內蒙古2例，均在呼倫貝爾市；安徽1例，在宿州市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東）。
據《中新網》等中媒報導，截至15日下午4點，浙江本輪疫情已報告陽性感染者293例，分別在寧波、紹興、杭州3地，紹興市上虞區11日起已封城，目前有5地調整為高風險地區，60萬人納入隔離管控。為因應持續增加的隔離需求，紹興多地正在緊急搭建臨時隔離觀察點。
浙江省衛生健康委副主任孫黎明聲稱，當前浙江疫情防控形勢依然嚴峻複雜，為進一步加強疫情防控，在人員聚集管理方面，浙江提出按照「非必要不舉辦、能線上不線下」的原則，嚴格控制會議活動數量和規模，倡導家庭聚餐聚會等不超過10人，自行舉辦5桌以上宴會等聚餐活動的個人，須向屬地社區居委會或村委會報備，並落實屬地疫情防控規定。
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