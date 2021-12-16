停車場收費機大盜偷遍雙北桃園 警調百支監視器順利逮人
新北市二名專偷停車場收費機的慣竊，42歲鄭姓男子與39歲黃姓男子，於11月30日凌晨五點多故技重施，從新莊1處停車場盜走3000元現金，還不忘剪斷電線，導致繳費亭及外部的監視器停電斷線，讓停車場業者損失慘重。新莊分局接獲報案後，調閱百支監視器，最終順利埋伏將鄭男與黃男逮住，還抓到另一名同夥38歲鄭姓男子，讓這行竊足跡遍佈雙北與桃園的犯罪集團落入法網。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 12:14:06
警方表示，鄭男一行人的行竊手法為開車進入停車場假意要停車，接著便將繳費亭內的監視器轉開，利用一字起子竊取繳費機內的現金，離去前再剪斷電線，破壞停車場內外與繳費亭的設備，以為此舉就能規避警方查緝。
然而警方透過調閱上百支監視器，過濾釐清畫面後鎖定了鄭嫌與黃嫌二人，並發現他們習慣在附近的某間五金行碰頭聚集，遂以逸待勞在五金行埋伏，最終順利將兩人逮住，還抓到另一位同夥。原來這三人竊盜集團偷遍雙北、桃園地區的停車場，犯案用的車輛亦為竊取來的贓車，警方訊後將三人依竊盜罪移送偵辦並聲請羈押，並擴大追查三人是否還有涉及其他竊案。（編輯：倪浩軒）