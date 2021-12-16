德商默克公司投資台灣　陳其邁旋即參加高雄新廠動土

全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團在12月14日宣布啟動在台最大規模投資案，宣布未來5年將在台投資新台幣170億元，擴張電子科技事業體新產線與研發量能，今（16）默克旋於南科高雄園區舉辦電子材料供應設備製造新廠動土典禮，高雄市長陳其邁也到場為新廠動土，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。
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「這是一個非常美好的開始。」台灣默克集團董事長李俊隆表示，兩天前默克宣布「向上進擊」投資台灣計畫，展現默克對台灣堅定的信心和深耕的決心，今日動土就是第一期計畫，將打造默克在台灣首座電子材料供應設備生產與開發基地，補足台灣電子產業上游最重要的一塊拼圖，提供更完整的供應鏈，為台灣共創更美好的未來。
李俊隆說，高雄市政府把整個大高雄周遭打造成非常好的一個環境，當然還有經濟部、科技部、南科、工業局，把整個投資環境營造地非常友善，身為台灣默克的董事長，如果沒有讓這個投資案落在台灣、落在高雄，這可能是職涯當中一個很大的錯誤，他對於台灣的半導體產業非常有信心，希望持續向上進擊，投資台灣的計畫能夠為台灣半導體產業，上游這一塊最重要的拼圖把它補起來，可以讓台灣的半導體產業提供更完整的供應鏈。