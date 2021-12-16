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德商默克公司投資台灣　陳其邁旋即參加高雄新廠動土

▲台灣默克集團董事長李俊隆（右1）、高雄市長陳其邁（中）一起為新廠動土，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。（圖／高雄市經發局提供）
▲台灣默克集團董事長李俊隆（右1）、高雄市長陳其邁（中）一起為新廠動土，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-16 12:25:12

全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團在12月14日宣布啟動在台最大規模投資案，宣布未來5年將在台投資新台幣170億元，擴張電子科技事業體新產線與研發量能，今（16）默克旋於南科高雄園區舉辦電子材料供應設備製造新廠動土典禮，高雄市長陳其邁也到場為新廠動土，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。

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▲高雄市長陳其邁致詞時再次用德文感謝默克投資高雄，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。（圖／高雄市經發局提供）
▲高雄市長陳其邁致詞時再次用德文感謝默克投資高雄，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。（圖／高雄市經發局提供）
針對日前記者會所說「搶親成功」，他解釋默克是超過300年的國際大廠，想要吸引默克投資搶親對手很多，包含全球主要半導體生產國家都希望默克到該國投資，這對台灣建立完整半導體生態系非常重要，也關係到默克在亞洲跟全球的布局，「我們是兩情相悅，希望百年好合」，今天默克動土的材料供應設備約0.7公頃，接下來隔壁還有15.3公頃，對未來建立完整半導體生態系非常重要的步驟。

▲台灣默克集團董事長李俊隆感謝各級政府積極的態度，打造整個大高雄的環境，這是投資高雄的最大理由。（圖／高雄市經發局提供）
▲台灣默克集團董事長李俊隆感謝各級政府積極的態度，打造整個大高雄的環境，這是投資高雄的最大理由。（圖／高雄市經發局提供）
「這是一個非常美好的開始。」台灣默克集團董事長李俊隆表示，兩天前默克宣布「向上進擊」投資台灣計畫，展現默克對台灣堅定的信心和深耕的決心，今日動土就是第一期計畫，將打造默克在台灣首座電子材料供應設備生產與開發基地，補足台灣電子產業上游最重要的一塊拼圖，提供更完整的供應鏈，為台灣共創更美好的未來。

李俊隆說，高雄市政府把整個大高雄周遭打造成非常好的一個環境，當然還有經濟部、科技部、南科、工業局，把整個投資環境營造地非常友善，身為台灣默克的董事長，如果沒有讓這個投資案落在台灣、落在高雄，這可能是職涯當中一個很大的錯誤，他對於台灣的半導體產業非常有信心，希望持續向上進擊，投資台灣的計畫能夠為台灣半導體產業，上游這一塊最重要的拼圖把它補起來，可以讓台灣的半導體產業提供更完整的供應鏈。

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