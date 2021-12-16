德商默克公司投資台灣　陳其邁旋即參加高雄新廠動土

全球頂尖半導體材料供應商德商默克集團在12月14日宣布啟動在台最大規模投資案，宣布未來5年將在台投資新台幣170億元，擴張電子科技事業體新產線與研發量能，今（16）默克旋於南科高雄園區舉辦電子材料供應設備製造新廠動土典禮，高雄市長陳其邁也到場為新廠動土，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。





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▲高雄市長陳其邁致詞時再次用德文感謝默克投資高雄，強調市府跟中央絕對會扮演默克在全球競爭的最好夥伴。（圖／高雄市經發局提供）