國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

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黨團總召費鴻泰說明，面對民進黨政府「公投流氓」、「政治流氓」的行徑，國民黨團不得已必須修法將《公投法》寫死。國民黨團提出修正《公投法》第17條第5項「除第14條規定情形外，政府機關不得為正反方意見之代表。」。
以及，修正《公投法》第20條第4項，「除有第14項規定之情形外，政府機關或公務人員不得為前項之宣傳。公務員違反本法，應按情節輕重，依《公務員懲戒法》、《公務員考績法》或其他相關法規予以懲戒或懲處；其涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。」；修正《公投法》第30條第1項增加「法規命令、行政規則或自治規則……權責機關並應廢止或變更相關行政處分。」另外加上「總統或權責機關未為第1項第3款之必要處置，或其處置牴觸公民投票內容，以違法失職論。」
書記長陳玉珍則表示，《中華民國憲法》主權在民的精神，公投是人民行使直接民權的表現，但是在這次4項公投宣講過程當中，看到民進黨政府的做法，就好像是蔡英文總統是老大、蘇貞昌院長喊打，接著中選會跟著圍事，任意曲解法令、違背銓敘部在民國109年發出的解釋函，公開地、囂張地違反《公務人員行政中立法》，視法律為無物。
陳玉珍指出，更令人可恥的是，行政院在公投意見書上，公然恫嚇人民，公投即使通過，已公告的行政命令也不受影響，將公投與法令一切為二。最後，陳玉珍強調，公投是人民意志的展現，通過之後政府就必須依照通過內容結果執行，但是民進黨政府在公投還未投票之前，擺明就要耍賴。