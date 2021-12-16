中俄因冬奧更緊密　但專家不看好兩國進而結盟

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不久前，中國與俄羅斯都被美國排除在「民主峰會」受邀國之外，且被七大工業國（G7）外長會議列為要「積極應對的惡意行為者」，加上北京冬奧遭外交抵制及俄羅斯陳兵烏克蘭邊界遭歐美警告，使中俄的國際處境愈加趨同。
習近平、蒲亭15日舉行視訊會晤，蒲亭當場宣布出席2022年2月4日的北京冬奧開幕式，兩人並將在北京舉行會談。中國外交部副部長樂玉成會後更宣布，兩人屆時將發表「重要成果文件」，雙方關係可望更趨密切，也再度引發中俄有無進一步結盟空間的聯想。
移居英國的前香港浸會大學助理教授黃偉國認為，蒲亭出席北京冬奧開幕是「賣一個順水人情」給習近平，並不需要成本。而這種「給面子」性質的出席，不代表俄羅斯和中國的關係就能更緊密，甚至形成中俄聯盟，對付西方民主陣營。
黃偉國懷疑，習、蒲這次視訊會晤所表達的訊息，是否只是被西方大國排擠後，為了表達不滿而採取的「報復式的反應」。
中國外交官員面對中俄是否結盟，經常以「不是盟友，勝似盟友」這句話作答。黃偉國認為，中方採用這曖昧的辭令形容中俄關係，反映中國外交界長久以來對俄羅斯的不信任，以及中俄關係「互相利用」的本質。
黃偉國認為，從蘇聯時代至今的大勢來看，俄方在中俄關係上一直處於強勢位置。而掌握中俄關係的歷史背景，才能理解當前中俄走在一起是「短暫性的假動作」，還是為建立真正持續且平等、互惠互利的外交關係而鋪路。
報導引述奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute Oslo, PRIO）教授貝夫（Pavel K. Baev）在習蒲8月視訊會晤後分析指出，中俄兩國在許多區域利益上並不協調。例如，歐洲是俄羅斯與西方國家對抗的主要舞台，但中國不想捲入烏克蘭和克里米亞問題中。因此，中俄除在能源和軍事領域上的務實合作外，在其它領域鮮有實質合作。（編輯：繆宗翰）1101216