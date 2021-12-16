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Omicron大減2劑莫德納防護力　佛奇：加強針仍有效

▲美國首席傳染病專家佛奇表示，2劑莫德納疫苗對抗Omicron的中和效力「相當低」，不過目前可用的疫苗加強針在對抗Omicron方面仍有效。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國首席傳染病專家佛奇表示，2劑莫德納疫苗對抗Omicron的中和效力「相當低」，不過目前可用的疫苗加強針在對抗Omicron方面仍有效。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-16 12:40:12

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國首席傳染病專家佛奇今天表示，2劑莫德納疫苗對抗COVID-19變異病株Omicron的中和效力「相當低」，不過目前可用的疫苗加強針在對抗Omicron變異病株方面仍有效。

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路透社報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天引述NIAID數據表示，2劑莫德納（Moderna）疫苗對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病株Omicron的中和效力「相當低」。

美國全國公共電台（NPR）報導，根據今天公布的初步研究報告，研究人員在實驗室研究30名打完莫德納疫苗的民眾血液樣本，發現在中和Omicron變異株上，他們血液中的抗體效力降低至少約50倍。

美國杜克大學（Duke University）協助進行研究的病毒學家蒙特菲奧里（David Montefiori）說：「打完標準兩劑莫德納mRNA疫苗，民眾體內對抗Omicron的抗體效力，比對抗原本的病毒少了50倍。」

佛奇在白宮簡報會上談到莫德納與NIAID合作的研究結果，向媒體表示：「不過，施打第3劑疫苗的2週後，你會注意到中和力顯著提升，穩穩落在能中和Omicron的範圍內。」

佛奇補充表示，目前還不需要特別針對變異株的加強針。他說：「我們的加強針方案對Omicron有效。就這點上來看，不需要特別針對變異株的加強針。」

德國生技公司BioNTech和輝瑞大藥廠（Pfizer）上週表示，施打3劑BNT疫苗的療程在實驗室測試裡能中和Omicron病毒，施打2劑疫苗的中和抗體則顯著較低。

嬌生（Johnson & Johnson）疫苗尚未針對其疫苗對抗新型冠狀病毒病株的表現發表任何自己的數據。

根據今天公布的研究，在實驗室測試中，美國核准的3款COVID-19疫苗在對抗Omicron的防護力方面似乎全都明顯降低，但加強針可能會恢復大部分的防護力。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101216

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