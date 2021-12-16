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城中城大樓今拆除　原址將闢新地景公園

▲考量公共安全，城中城大樓依建築法第81條及第82條規定，由三大技師專業工會判定為危樓，於今（16）日進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
▲考量公共安全，城中城大樓依建築法第81條及第82條規定，由三大技師專業工會判定為危樓，於今（16）日進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。（圖／翻攝自林欽榮臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-16 12:43:44

歷經大火的城中城大樓，位於高雄市鹽埕區府北路及大有街口，區段地目為第四種商業用地樓高12層住商建築物，城中城大樓經過專業鑑定後，考量公共安全，依建築法第81條及第82條規定，由三大技師專業工會判定為危樓，於今（16）日由副市長林欽榮代表率領相關局處及工程單位進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。

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今日上午吉日良時舉行城中城拆除工程的祭祀祈福儀式，由副市長林欽榮代表率領工務局、都發局、消防局、警察局、民政局、養工處、鹽埕區公所等市府同仁及拆除廠商南基營造有限公司，虔誠上香祭拜，儀式圓滿後，鳴笛開工，由道長於工區周遭及大樓內部逐層灑淨，隨後就由2台怪手（含2台灑水車）拆除大樓府北路及瀨南街270巷口側牆，象徵拆除作業啟動，也為鹽埕區發展揭開新頁。

▲城中城大樓於今（16）日進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
▲城中城大樓於今（16）日進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。（圖／翻攝自林欽榮臉書）
高雄市政府在兼顧公益性及居民權益提出「公益性跨區區段徵收」方案後，隨即朝「現址危樓拆除及新闢公園」、「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢社宅」等4項目辦理，由工務局先於11月17日張貼公告，限期住戶一個月內必須完成搬遷後拆除，在公告期限屆滿前，便透過7個梯次搬遷作業，實現57人（70戶）的妥適安置，於12月3日完成全數住戶的搬遷及安置工作，其中現址危樓則於今日起拆除，預計完工後，隨即於原址興闢公園綠美化。

工務局表示，城中城拆除施工期間，鄰近道路系統進行部分管制，工區範圍路段已設置圍籬施工架防護設施，確保周邊行車安全與順暢；工務局再次呼籲用路人，城中城附近景點、商圈等車流量大，可能造成用路人的不便，所以施工期間請配合施工單位設置的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道，施工不便的地方，敬請大家體諒。

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