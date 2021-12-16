城中城大樓今拆除　原址將闢新地景公園

歷經大火的城中城大樓，位於高雄市鹽埕區府北路及大有街口，區段地目為第四種商業用地樓高12層住商建築物，城中城大樓經過專業鑑定後，考量公共安全，依建築法第81條及第82條規定，由三大技師專業工會判定為危樓，於今（16）日由副市長林欽榮代表率領相關局處及工程單位進行祭祀祈福儀式後展開拆除作業。





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