快訊／利率連7凍！央行再祭第4波打炒房措施

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此外，鑑於全球通膨走勢仍面臨不確定性，央行強調，未來若國內物價漲幅持續居高，受疫情影響之產業已穩步復甦，並考量主要經濟體升息動向等因素，必要時，央行將適時妥適調整貨幣政策，以達成法定職責。
另外，央行自去年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，但近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，這次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，並自明日起實施。主要修正重點如下：
1、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款的最高成數一律降為4成。2、購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。3、餘屋貸款最高成數降為4成。4、工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。
央行理事會認為，去年12月以來，央行所採行控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，但促進房地產市場穩健發展，仍有賴上述方案的相關政策共同推動執行。此外，鑑於國人購屋貸款負擔率（每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率）平均逾3成，央行呼籲借款人宜留意貸款寬限期屆滿後還款負擔增加，以及未來利率變動風險。