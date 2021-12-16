讓新住民更方便！台南歸仁戶政與移民署攜手服務

《四方報》報導，台南市的新住民族群正逐漸增加，為了提升服務新住民家庭的品質，台南市歸仁戶政事務所與移民署台南市第二服務站合作，14日首度推出駐點服務，讓台南的新住民可以就近前往，讓當地新住民大加讚賞。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-16 13:06:01
歸仁戶政事務所主任凃秀惠指出，截至今年11月份的統計，所轄的南關線區域，新住民高達1988人，且一直維持成長趨勢，提供更多的協助與關懷，是近年來公部門積極推動的業務。「跨機關合作，與移民署台南第二服務站辦理聯合駐點服務，主要在於提供新住民朋友便民收件服務，避免偏遠地區舟車勞頓，以及克服資訊落差、資源取得不易等問題。」凃秀惠說。
在聯合駐點服務的同時，為了讓新住民朋友更了解相關的服務內容，戶所也安排專人詳細解說歸化、取得本國國籍等作業流程，並安排移民署業務人員現場解說，提供受理各項申辦案件收件服務、法令諮詢、多元文化宣導，並且協同社工進行弱勢新住民家庭關懷訪視。
移民署台南第二服務站胡鵬翔主任表示，台南市新住民有3萬5千餘人，受生活環境、文化背景、生活習俗等多重因素影響，如何受到妥善的照顧，有待各單位同心協力。此外，移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫報名至12月31日止，最高可獲得新台幣8萬元獎金，歡迎新住民踴躍報名。