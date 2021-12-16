刮獎拚年終！新刮刮樂總獎金逾8億、60個頭獎100萬
台灣彩券公司今（16）日推出2款刮刮樂新品，總獎項超過305萬個，總獎金逾8億元，其中刮刮樂「百萬年終獎金」每張售價新台幣200元，頭獎100萬元共有60個，「歡樂賓果」每張售價100元，共有5個頭獎30萬元。
記者顏真真/台北報導
2021-12-16 13:16:02
台灣彩券公司指出，刮刮樂「百萬年終獎金」每張售價200元，票面以春風滿面、手舞足蹈的上班族為主角，手握大把鈔票搭配漫天飛揚的彩帶與現金，展現豐厚年終獎金入袋的喜悅，頭獎100萬元共60個，是目前市面上百萬級獎項個數最多的遊戲，共有「對幸運號碼」、「刮六中三」、「一刮即中」等多元玩法，刮出「 」符號即可獲得獎金500元，總中獎率33.72%，總獎金逾5億元
刮刮樂「歡樂賓果」則每張售價100元，票面以繽紛串旗、彩帶、氣球、蛋糕等派對元素為設計，呈現歡樂的氣氛。玩法簡單，是深受消費者喜愛的益智延長型遊戲入門款。若「您的號碼」出現在「賓果號碼」中，且任三個號碼連成一條直線、橫線或對角線，即為連線成功，依照連線成功數可獲得對應的獎金，連線數越多獎金越高，若「賓果號碼」四個角落的號碼皆對中「您的號碼」即為「4角全中」可得獎金1萬元。
不僅如此，刮刮樂「歡樂賓果」頭獎30萬元共有5個，500元（含）以上的獎項超過18萬個，總中獎率32.99%，相當適合親朋好友歡聚齊刮齊樂，公司行號舉辦員工尾牙也可作為入場及抽獎活動禮，炒熱氣氛帶來活動高潮。