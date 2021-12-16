中市調降地價稅　議員：年輕人買不起房盧秀燕是幫兇

台灣目前房價飆升，年輕人想買房根本是難如登天。今(16) 日市議員何文海、楊典忠質詢指出，台中市政府2020年降低公告地價平均20.06％，市府1年少收17億元的地價稅，外界更批評根本圖利4％的大地主、財團，造成台中房價持續飆升。何文海批，盧秀燕市長調降地價稅就是造成年輕人買不起房的幫凶。

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何文海指出，監察院調查台中市大降地價稅報告指出，台中市政府調降作法「不符社會公平，且造成賦稅衝擊，財政紀律應予改善，請內政部、台中市政府確實檢討。」

何文海表示，台中市政府調降地價稅，與實際成交價差了一倍以上，而公告地價調降，地價稅變低，對於自住客來說，可能不會有明顯感覺；但對於大地主而言，持有成本減少，更可以去囤房、囤地，造成房屋價格飆升，這就是年輕人買不起房的主因。

何文海進一步表示，台中市盧秀燕市長上任後即賣掉之前林佳龍市長所規劃的社會住宅用地，原址在北屯區太原段一四○地號土地，以最高標卅八億元標出，此舉違反社會住宅居住正義的精神。盧秀燕市長自詡為媽媽市長，卻是造成年輕人買不起房的幫凶，還變本加厲賣掉社會住宅，年輕人的未來該何去何從，媽媽市長的政策完全與形象背道而馳。

市長盧秀燕表示，稅有很多種，如果有交易產生所得，課稅理所當然，房屋稅和地價稅必須持平，才能夠物價穩定，輕稅簡政， 106 年台中市大漲地價稅，百分之九十以上的民眾被課稅，平均漲到百分之四十左右，現在只降了二十左右，這個政策市民受惠。