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維護人民公投權益　高市警動用近百名警力掃蕩網路賭盤

▲高市刑大在公投前夕動員近百名警力查抄網路賭盤，查出11名組頭已累計賭資超過1.4億多元。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市刑大在公投前夕動員近百名警力查抄網路賭盤，查出11名組頭已累計賭資超過1.4億多元。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-16 18:48:10

110年全國性公民投票將於本月18日舉行，為了避免賭盤影響公投結果，高市刑大兵分多路動員近百名警力查抄高市多個行政區，逮捕11名組頭，累計賭資超過1.4億多元；高市刑大今(16)日表示，將持續追查上游且釐清是否有公投簽賭之情事。

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▲高市警動用近百名警力 全力掃蕩網路賭盤，查扣賭金56萬餘元、簽賭網站用電腦5部、手機13支、帳冊1批、存摺7本。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警動用近百名警力 全力掃蕩網路賭盤，查扣賭金56萬餘元、簽賭網站用電腦5部、手機13支、帳冊1批、存摺7本。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市刑大指出，全國性四大項公民投票將於18日舉行，各民意團體均對四項議題紛紛表達各自立場，「同意」與「不同意」成為本週網路熱搜排行榜話題，警方全力投入相關選務工作，嚴密查緝各式選舉賭盤、網路簽賭等不法情事，慎防不法份子以賭盤賠率企圖影響公投結果，全力排除任何企圖干擾公民投票事件。

高市刑大15日動員近百名以上刑事偵查、科技偵查等人員，兵分多路大動作突擊式掃蕩高雄市各地網路簽賭組頭，帶回11名賭博網站組頭，共計賭資紀錄1億4,593萬餘元，現場查獲賭金現金共56萬餘元，並查扣經營簽賭網站用電腦5部、手機13支、帳冊1批、存摺7本等證物。

高市刑大指出，目前雖暫無公投賭盤情資，但仍將追查上游且釐清是否有公投簽賭，並全力防堵黑道、境外勢力、不法資金介入這次公投，以維護國民行使直接民權的民主機制。

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