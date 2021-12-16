米砂浴室為AV配音辛酸畫面外流　網友驚呼：被騙10幾年

Youtuber網紅「老濕姬」米砂（Misa），翻拍韓劇《魷魚遊戲》的AV作品《鮑魚遊戲》暴紅，在網路引發討論，自己也賺得荷包滿滿，知名度大開後，她想創立自己的品牌，砸了100萬成立專屬AV頻道，宣傳自己拍攝的短片，自嘲做網站做到「頭破血流」，並開出年薪500萬高酬勞吸引女優參與！





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▲米砂笑說常看AV都看麻痺了，只管努力切換鏡位。（圖／翻攝米砂YouTube）

米砂日前向《NOWnews今日新聞》表示，一般成人影片公司僅有拍攝、剪接固定班底之外，男女優都是兼差性質，沒有穩定收入，她一直想要創立成熟的工作環境，才會在百忙之餘，又花費100萬自己開公司，和女優簽約保障薪水，網站上直接公布酬勞1部30萬、年收入500萬高收入，甚至提供醫美變身、健身房的優渥條件。





不過，自己當老闆不輕鬆，除了管理網站、拍片都要自負盈虧，米砂更是一人身兼導演、攝影、剪接跟配音工作，她在新頻道揭露拍攝AV影片內幕，回家剪接發現影片不夠精彩，她不但得幫AV女優調色畫面，讓她們看起來秀色可餐，還得親自獻聲配音，觀眾以為的「啪啪聲」，竟然是她在浴室瘋狂拍打小腿，還有拿沐浴乳雙手不斷搓揉製造而成。





▲影片裡啪啪啪的聲音，竟然是米砂拍打小腿製造聲響。（圖／翻攝米砂YouTube）

▲米砂用雙手搓揉沐浴乳為影片配音，讓粉絲驚呼被騙了。（圖／翻攝米砂YouTube）

網友看了配音過程，驚訝說竟然被騙了10幾年，「米砂自己導自己拍自己剪也太肝了！居然連配音都要」、「看到那配音的段落，我笑到不行欸」、「浴室裏拍自己大腿，我笑了」、「崩壞了，原來裡面的聲音是這樣的！」



