牛奶廣告將女性影射乳牛惹眾怒　韓國最大乳品公司急道歉

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旁白接著說：「我們決定小心翼翼地接近他們，他們喝著純淨自然的水，吃著有機餐時，在怡人的環境中平靜地生活。」不過就在男子慢慢靠近女性時，不小心踩到了一根樹枝，發出聲響後，那些女性隨即察覺到他的存在，一眨眼間突然變成母牛。
最後廣告以「乾淨的水，有機飼料，百分百純首爾牛奶。來自清陽郡宜人大自然中的有機牧場的有機牛奶」做為結尾。
首爾牛奶在上月底發布這段廣告之後，隨即引起公眾反彈，網友認為將女性比喻為乳牛，更認為其中涉及「性別歧視」，討論之中也提起了近年來在韓國頻頻出現的「偷窺」與「偷拍」議題，有網友到影片留言區寫下「這讓我不舒服」、「這太超過了」等評論。雖然首爾牛奶聲稱影片當中也有男性，但是無法辨認。
起初，首爾牛奶表示，廣告與其預期不同，並補充稱品牌是想強調牛奶的有機來源，絕無意將女性描繪成乳牛，但是民眾仍然不買單。最後首爾牛奶將廣告下架，並且發出聲明道歉，表示公司內部會正視這項問題深刻檢討，防止類似事件再次發生。
首爾牛奶的母公司首爾乳業也在官方網站上發出聲明，表示「我們真誠地向所有因上個月 29 日上傳到首爾牛奶官方 YouTube 頻道的牛奶廣告影片而感到不舒服的所有人道歉。」希忘能夠屆此平席中怒。