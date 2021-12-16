少女時代回歸！招牌長腿加「超深內在美」 網：活著真好
南韓傳奇女天團「少女時代」2017年宣布單飛不解散，8位成員感情依舊，私下常相聚敘舊，讓SONE（粉絲名）備感窩心。她們成立的分隊「少女時代-Oh!GG」，繼2018年推出單曲，睽違4年將配合公司新企劃「SMTOWN 2022 : SMCU EXPRESS」回歸，5成員太妍 、珊妮、孝淵、俞利、潤娥概念照今（16日）一併公開，除了團體的招牌美腿，更大方展露事業線與纖細蠻腰，成熟內在美的模樣，讓粉絲期待不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-16 13:52:30｜2021-12-16 13:54:23
「SMTOWN」將在2022推出新企劃，公司陸續公開旗下藝人回歸計畫與照片，今主人公輪到「少女時代-Oh!GG」，五位美女性感大升級，太妍僅穿小可愛、辣曬蠻腰，潤娥跟俞利宣傳服胸前設計也藏巧思，女人味十足的畫報，讓歌迷迫不及待新作品問世，紛紛表示「好期待新歌」、「天啊活著真好」。
除了「少女時代-Oh!GG」，其實蒂芬妮跟秀英上週11日參加MAMA時，秀英就說，若MAMA明年邀請「少女時代」的話，大家「說不定可以期待少女時代合體」，消息一出，讓粉絲相當期待。