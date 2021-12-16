愛河換新裝！華燈初上演繹「主燈是一條河」動人景緻

為迎接2022台灣燈會在高雄，高市府形塑「主燈是一條河」的美麗壯闊意象，為愛河換上新裝，運用與英國泰晤士河同等級的智慧燈光控制系統，讓愛河沿岸7公里長和6座橋樑重新上色打光，並串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，透過無限種模式燈光編程及影像展演，打造出令人驚嘆的美麗景緻，今昔對比的愛河，風貌截然不同。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-16 14:08:24
高雄市副市長史哲表示，愛河燈光改造並非用一種新的光色取代舊的光色，這是一個為了高雄的母親之河「愛河」重新梳妝打扮的概念。透過以人為本的科技讓愛河的燈光與民眾更加親近。實踐將設計、城市治理、光環境美學導入台灣燈會，翻轉傳統主燈概念，建立節慶活動帶動城市空間美學改造的新局。
高市府文化局長王文翠表示，這次光環境改造跳脫傳統工程思維，嘗試從設計觀點切入，由文化局規劃執行，以「減光、惜光、柔光」為原則，減少河畔不必要且耗能燈具，新設照樹燈點亮樹叢，回歸愛河沿岸樹林原始樣貌；並柔和照明，減少銳利光色，讓市民在愛河沿岸活動，除得到舒適的休憩空間，安全性也同時被兼顧；透過智慧燈控的128000個控制點，節能控制愛河橋樑燈光色彩，除減少能源浪費，也讓大家更珍惜這難得的光。
為迎接台灣燈會，此次愛河光環境改造也改善橋體燈具新舊落差，整合水岸景觀色調，並以創新燈具和科技導入，讓橋體成為最好的展演載體，打造專屬當代港都的燈光運用新氣象。