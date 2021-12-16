中研院染疫案未擴散　名醫分析全靠這一點

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今李秉穎在廣播節目受訪時幫緩頰，「他們真的是工作負擔蠻大的」，他解釋，中研院本次實驗應該是協助疫苗發展，由於疫苗試驗要求使用活病毒進行中和抗體試驗，所以必須在P3實驗室進行，他也提到，因為各實驗室抗體效價都會有差異，所以抗體檢測也會在中研院進行並以此為標準，就會加重工作人員負擔，建議日後可改用假病毒取代，就未必要在P3實驗室進行。
根據調查，中研院染疫個案疑似僅戴一層手套，與規定應戴兩層手套不符，李秉穎說明，規定佩戴兩層手套不是為了避免遭老鼠咬，而是離開生物實驗櫃後可以立即拋棄，且操作時老鼠可能因為害怕，攻擊性較強，無法百分之百避免被老鼠咬，個案被老鼠咬了兩次，代表其實這狀況不罕見，無法去苛責，應要檢討為何未遵循SOP操作，以及長官為何並未上報，「究責是其次」，最重要的還是避免再次發生。
本次中研院染疫案至今都無新增其他個案，李秉穎也分析，可能是多數人都有警覺，到哪裡都會佩戴口罩，就算打了疫苗也可能發生突破性感染，因此提醒民眾還是應戴好口罩。另李秉穎也指出，該名個案雖被列為本土，但傳染源頭是實驗室，後續就是要持續追蹤疫情有無擴散，若疫情擴散就代表防疫網有漏洞。
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