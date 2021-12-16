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中研院染疫案未擴散　名醫分析全靠這一點

▲臺大醫院小兒部主治醫師李秉穎分析中研院染疫案未擴散關鍵。（圖／記者許若茵攝，資料照片）
▲臺大醫院小兒部主治醫師李秉穎分析中研院染疫案未擴散關鍵。（圖／記者許若茵攝，資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-12-16 20:49:44

中研院日前有研究助理疑似在實驗室不慎染疫，行政院衛生福利部疾病管制署預防接種諮詢小組召集人、臺大醫院小兒部主治醫師李秉穎今（16）日在廣播節目受訪時表示，「究責是其次」，重要的是應檢查SOP，避免類似事件再次發生，對於疫情為何沒有擴散，他則認為「大家有一點警覺性」。

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中研院基因體研究中心最高等級的P3實驗室，日前有一名研究助理確診Delta變異株，實驗過程中還曾兩度遭實驗鼠咬，通報長官，長官卻未上報。截自今日，匡列110人居家隔離、36人自主健康管理，餘337人自我健康監測，應採檢人數479人均為陰性，無新增個案。

今李秉穎在廣播節目受訪時幫緩頰，「他們真的是工作負擔蠻大的」，他解釋，中研院本次實驗應該是協助疫苗發展，由於疫苗試驗要求使用活病毒進行中和抗體試驗，所以必須在P3實驗室進行，他也提到，因為各實驗室抗體效價都會有差異，所以抗體檢測也會在中研院進行並以此為標準，就會加重工作人員負擔，建議日後可改用假病毒取代，就未必要在P3實驗室進行。

根據調查，中研院染疫個案疑似僅戴一層手套，與規定應戴兩層手套不符，李秉穎說明，規定佩戴兩層手套不是為了避免遭老鼠咬，而是離開生物實驗櫃後可以立即拋棄，且操作時老鼠可能因為害怕，攻擊性較強，無法百分之百避免被老鼠咬，個案被老鼠咬了兩次，代表其實這狀況不罕見，無法去苛責，應要檢討為何未遵循SOP操作，以及長官為何並未上報，「究責是其次」，最重要的還是避免再次發生。

本次中研院染疫案至今都無新增其他個案，李秉穎也分析，可能是多數人都有警覺，到哪裡都會佩戴口罩，就算打了疫苗也可能發生突破性感染，因此提醒民眾還是應戴好口罩。另李秉穎也指出，該名個案雖被列為本土，但傳染源頭是實驗室，後續就是要持續追蹤疫情有無擴散，若疫情擴散就代表防疫網有漏洞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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