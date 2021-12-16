除了電動還有氫燃料電池，Peugeot e-EXPERT Hydrogen啟動量產
Peugeot於乘用車及商用車都積極開發電動系統，但除了電動Peugeot也同步研發氫燃料電池，在e-EXPERT推出15個月後就宣布搭載氫燃料電池的e-EXPERT Hydrogen進行量產。
Carture 車勢文化
2021-12-16 14:25:20
不僅致力於電動系統開發，Peugeot也同步進行氫燃料電池研發動作，但此研發動作不是現在才要進行，而是已完成並進入量產階段，15個月前Peugeot推出搭載純電系統的e-EXPERT商車，如今日前Peugeot宣布除純電系統另有e-EXPERT Hydrogen氫燃料電池車型，並且已進入產線進行生產工作，而首位客戶就是米其林旗下的Watea公司。
e-EXPERT Hydrogen所搭載的氫燃料電池能提供400公里續航里程及130km/h極速表現，不同於電動系統需耗時充電，e-EXPERT Hydrogen補充氫氣僅需3分鐘即能完成，對於商車分秒必爭的工作來說無疑是環保兼具效率的最佳系統。e-EXPERT Hydrogen不僅環保在裝載容積也有6.1立方公尺及乘載拖曳1,000公斤的表現。