桃園火車站疫苗快打　本週六、日提供現場翻譯服務

《四方報》報導，中央流行疫情指揮中心開放逾期停居留外國人士施打疫苗，並強調採取「不收費、不通報、不查處、不管制」的四不原則，呼籲失聯移工踴躍出面施打。桃園市於12月15日至19日在全市多個地點設立快打站，本週六、日更將提供現場翻譯服務，有需要的移工可多加利用。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-16 18:23:57
桃園市新住民人數超過6萬人，全國排名第4；外籍移工人數則達11萬餘人，高居全國之冠，是全國移工重鎮。為響應移民署外來人口安心接種疫苗專案，桃園市於15日起至19日在各地設立快打站，讓移工可以現場隨到隨打免預約，接種後贈送健康禮品卷，數量有限、發完為止。
快打站疫苗施打廠牌為莫德納，接種對象為18歲以上未曾接種過COVID-19疫苗者、8歲以上，未曾接種過COVID-19疫苗者、接種第一劑Ｍoderna疫苗已滿4週或接種第一劑AZ疫苗已滿8週者，或已完整接種COVID-19疫苗（不論廠牌）且間隔滿5個月以上者。
此外，18日、19日兩天在桃園火車站後站1樓的快打站，更提供現場實體翻譯服務，桃園市社會局也將資訊翻譯成英文、越南文、印尼文、泰文和菲律賓文等多國語言，鼓勵有需要的移工可以趁假日出遊時順便在火車站接種疫苗。提醒移工，首次接種需攜帶健保卡、居留證或護照等身分證明文件，接種第2劑或追加劑者，則要攜帶接種紀錄卡。