中市「髮廊酒吧」隱身住宅區　議員籲加強管理

台中市「休閒娛樂服務業」自治條例，將無人陪侍的「飲酒店業」納入八大行業的規範。議員陳文政質詢指出，近期接獲許多民眾反映，住宅區內出現「水煙館」「髮廊酒吧」等店家，經查詢發現多是以「餐酒館」的名義，以「餐飲業」進行商業登記。他表示，娛樂業經營方式日新月異，市府應檢討管理辦法，維護住宅區、學校周邊安寧，同時兼顧業者生存與發展。

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陳文政對「餐酒館」各種亂象表示，台中市在阿拉大火後，飲酒店業納入八大行業規範，導致飲酒店業牌照難以申請，店家多以「餐酒館」為名登記為餐飲業，進而發生藏身於住宅區、甚至學校周邊的情形；甚至有水煙館，也以有供餐為由，以餐飲業的名義進行營業。

陳文政說，根據「台中市休閒娛樂服務業自治條例」規範，八大行業營業場所，應距離住宅區五十公尺以上，且應距離國民中、小學、高中、職校、醫院二百公尺以上。但這些新興型態的娛樂服務業，都以餐飲業進行申請，導致學校旁邊不能開夾娃娃機店，水煙館、髮廊酒吧等店家卻能營業的詭異狀況。他呼籲市府應該檢視相關商業登記辦法，落實聯合稽查。

陳文政也強調，「不是要消滅這些業者」，有人的地方就有娛樂需求，他以美國禁酒令為例，過度的禁止反而造成私酒亂象、無法管理；台灣的調酒技術也是國際競賽的常勝軍，政府也應該正視這些業者的生計與發展的舞台。

他表示，市政府曾推動中區的繼光街，擬打造成如香港「蘭桂坊」的 pub 一條街，讓業者安心營業。希望市府能繼續推動，讓業者在特定區域好好做生意，同時以觀光特色的名義為該區域宣傳，幫助業者們發展。