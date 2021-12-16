中市「髮廊酒吧」隱身住宅區　議員籲加強管理

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳文政對「餐酒館」各種亂象表示，台中市在阿拉大火後，飲酒店業納入八大行業規範，導致飲酒店業牌照難以申請，店家多以「餐酒館」為名登記為餐飲業，進而發生藏身於住宅區、甚至學校周邊的情形；甚至有水煙館，也以有供餐為由，以餐飲業的名義進行營業。
陳文政說，根據「台中市休閒娛樂服務業自治條例」規範，八大行業營業場所，應距離住宅區五十公尺以上，且應距離國民中、小學、高中、職校、醫院二百公尺以上。但這些新興型態的娛樂服務業，都以餐飲業進行申請，導致學校旁邊不能開夾娃娃機店，水煙館、髮廊酒吧等店家卻能營業的詭異狀況。他呼籲市府應該檢視相關商業登記辦法，落實聯合稽查。
陳文政也強調，「不是要消滅這些業者」，有人的地方就有娛樂需求，他以美國禁酒令為例，過度的禁止反而造成私酒亂象、無法管理；台灣的調酒技術也是國際競賽的常勝軍，政府也應該正視這些業者的生計與發展的舞台。
他表示，市政府曾推動中區的繼光街，擬打造成如香港「蘭桂坊」的pub一條街，讓業者安心營業。希望市府能繼續推動，讓業者在特定區域好好做生意，同時以觀光特色的名義為該區域宣傳，幫助業者們發展。
經發局長張峯源表示，民間商業行為不斷創新，目前各行業仍需依循台中市休閒娛樂服務業管理自治條例、都市計畫法、建築法、消防法、噪音管制法等相關法規，由市府各局處加以管理；至於相關檢舉案件，市府會將其列入稽查，若經查獲未經許可實際經營休閒娛樂服務業，將移請相關機關依規裁處，市府鼓勵商業創新，不過提醒業者仍須以保障公共安全、不干擾民眾安寧為前提。