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李光洙被李棟旭要求「薪水砍半」　空氣突然變安靜！

▲李棟旭（右）邀約李光洙片酬領一半。（圖／車庫娛樂）
▲李棟旭（右）邀約李光洙片酬領一半。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-16 14:51:57

南韓年末電影《緣來大飯店》卡司堅強，由《我的野蠻女友》導演郭在容執導之外，更找來韓志旼、李棟旭、姜河那、「少女時代」潤娥、元真兒、李慧英、鄭進永、金英光、徐康俊、李光洙、高聖熙、李陣郁、趙俊榮、元之安等14位一線大咖飆戲，華麗陣容未演先造成話題。李棟旭熱愛《緣來》，更說：「我無條件想參演這部作品，即使要砍我酬勞也沒關係！」李光洙一聽，馬上笑說：「有必要說得那麼直接嗎？」李棟旭逮到機會反問李光洙：「光洙要不要也少拿一半的酬勞？」李光洙瞬間露出慌張笑容。

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李棟旭片中飾演飯店老闆「容振」，和元真兒所飾演的房務人員「利英」大談職場戀愛。李棟旭表示：「在看其他演員演戲時，覺得很有趣又心動。之前在讀劇本時，就曾想像大家會如何詮釋角色，當我看到具體畫面後，覺得比我想像中的更好！」

▲姜河那（左）跟潤娥片中有特別緣分。（圖／車庫娛樂）
▲姜河那（左）跟潤娥片中有特別緣分。（圖／車庫娛樂）
姜河那與潤娥在片中展開一段特別的緣分，姜河那飾演一直無法考上公務員的「載榮」，潤娥飾演開啟埃姆羅斯飯店一天的客服中心職員「秀妍」。對於飾演的角色，姜河那表示：「我所飾演的『載榮』連續5年都落榜，在毫無夢想和希望之下，偶然投宿了埃姆羅斯飯店，邂逅了擁有美麗嗓音的『秀妍』而獲得了力量，是段尋找夢想與希望的成長故事！」

潤娥則事先為角色做了不少準備，她表示：「在劇中我較常以聲音的方式詮釋角色，所以我專注於自己的發音和聲調，傳達出『秀妍』這個人物的情緒。」姜河那也透露潤娥貼心的一面，他說：「拍攝時，我必須聽著潤娥的聲音演戲，潤娥她都會事先錄音給我，所以我其實不用演，因為潤娥的聲音本身就讓我覺得很療癒！」

徐康俊片中飾演一名苦熬多年後突然爆紅的歌手「李康」，李光洙則扮演他的經紀人「尚勳」。徐康俊入伍服役而缺席製作發表會，因此李光洙開玩笑說：「在場的其他人都成雙成對，只有我是一個人出席！」李光洙與徐康俊曾共演電視劇《我家也有大明星》，李光洙表示：「在很熟悉彼此的情況下拍攝《緣來大飯店》，感覺十分幸福自在，希望也能將這幸福的感覺傳遞給觀眾！」

《緣來大飯店》敘述擁有各自的故事和苦衷的人們造訪了一家飯店，他們以各自的方式串起屬於自己緣分的故事。電影12月30日在台上映。

▲韓志旼（上圖，下起）、徐康俊、李陣郁等大咖也參演其中。（圖／車庫娛樂）
▲韓志旼（上圖，下起）、徐康俊、李陣郁等大咖也參演其中。（圖／車庫娛樂）
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