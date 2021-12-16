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鳳山衝公投高雄最高票　林智鴻全力衝刺百公里地毯式車掃

▲高雄市議員林智鴻目前已經進行超過一週地毯式車隊掃街催票行動，實際里程數已破100公里，全力宣講公投案。（圖／高市議員林智鴻服務處提供）
▲高雄市議員林智鴻目前已經進行超過一週地毯式車隊掃街催票行動，實際里程數已破100公里，全力宣講公投案。（圖／高市議員林智鴻服務處提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-16 22:44:07

12月18日四大公投日倒數兩天，高雄市議員林智鴻目前已經進行超過一週地毯式車隊掃街催票行動，實際里程數已破100公里，全力宣講公投案。林智鴻今(16)日表示，希望達成高雄成為台灣「不同意」票最高票的城市，也希望達到鳳山區「不同意」票為高雄行政區中最高票的目標。

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民進黨黨中央將在明天、公投前一晚，分別規劃在高雄、北市凱道舉辦大型造勢晚會，進行南北大串聯。林智鴻近日也透過舉辦說明會、路口宣講、車隊掃街，與民進黨各委員、議員同事們兵分多路開講催票，盼把握時間爭取每一張「不同意」票。

林智鴻表示，這場公投投票不僅是台灣未來路線的選擇，對高雄來說更是至關重要，高雄之所以要衝全國最高票，是因為高雄接下來會喜事連連，包括台積電、默克等大廠的投資代表高雄正跟世界在接軌，未來南部供電要穩定、空氣污染要改善，廣大的股票族渴望追求股票衝上2萬點。

林智鴻也呼籲，高雄市民應該為了高雄的未來發展，12月18日踴躍出門投下「四個不同意」，讓高雄持續向前邁進，彎道超車北台灣，和世界做生意，與國際緊密接軌。

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