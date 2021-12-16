絕食184小時！趙少康探視楊植斗、黃士修：非常心痛
國民黨副發言人楊植斗為公投絕食進入184小時，黃士修則為80小時，中廣董事長趙少康今（16）日前往中正紀念堂探視，受訪時表示「看了非常心痛、不捨」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-16 14:55:27｜2021-12-16 15:24:00
趙少康帶了補品探視絕食中的青年，但是楊植斗已經十分虛弱、連坐都坐不穩，他向趙少康道謝，並表示他們只喝水及無熱量的黑咖啡，趙少康提醒他們還是要注意健康，楊則說「非常時期只能用最後手段」，另趙少康十分不捨。
趙少康表示，年輕朋友為了國家的前途這樣拚命，對身體的損害可能是一輩子的，不是只有這幾天。假如這次公投不過，可能永遠都沒有公投，民進黨府院黨全部動員、國民黨主席朱立倫也全台掃街，在這樣（高討論度）的結果下若公投還是跨不過門檻，這次的公投可能真的是最後一次，這是為何這次公投如此重要的原因。
至於近日公投民調不太樂觀，趙少康強調，公投要過關本來就很非常容易，若很容易民進黨就不會將它跟大選脫鉤了，同時，根據氣象局資料顯示週六天氣很不好，趙少康認為一定會影響投票率，他呼籲民眾無論如何都要出來投票，決定自己與國家的未來。