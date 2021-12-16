讓弱勢新住民家庭過好年！賽珍珠攜手吳鳳推公益活動

《四方報》報導，財團法人台北市賽珍珠基金會自2006年起舉辦「童心協力-新春圍爐活動」，至今年已邁入第11屆，疫情下也仍持續辦理，讓經濟弱勢新移民子女及其家庭得以在圍爐中溫馨喜迎新春，並發放助學紅包、獎助學金，以經濟的支持讓孩子們無後顧之憂，鼓勵他們勤勉向學。藝人吳鳳也特別捐贈土耳其果乾，要贈送給捐款滿3000元的捐款人，希望能以此拋磚引玉，呼籲社會大眾踴躍支持這樣有意義的公益活動。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-16 18:20:30
Covid-19疫情肆虐全球，近日又有一波Omicron疫情正蠢蠢欲動，在這人人自危的防疫時刻，家庭的連結便變得更為重要。賽珍珠基金會舉辦「新春圍爐」活動，給予忙碌的家庭成員一個團圓的機會，為延續這個傳統，更決定將圍爐活動改以等價餐券代替，讓受扶助的家庭可至連鎖餐廳外帶或內用年菜，並發放助學紅包，在寒冬中暖遞各界祝福。此外，同為新移民的吳鳳先生，也熱情響應此活動，大方捐贈來自土耳其的果乾，分享家鄉味，讓大家吃甜甜、過好年。
賽珍珠基金會尤英夫董事長表示，疫情之下，捐款熱度銳減，助學服務經費的募集遠不足往年一半，即使樽節開支，也無法應付孩子們日益龐大的學習費用。疫情衝擊、百業蕭條，全球產業鏈波動，萬物齊漲，都讓這些家庭經濟處境雪上加霜。這波疫情不只影響了他們的生計，更突顯出了弱勢新移民子女們正面臨的學習窘境─經濟匱乏、資源有限，導致學習成效不彰，因而陷入貧窮世襲。
在這關鍵時期，賽珍珠基金會盼大眾能持續挹注希望，幫助孩子們突破生命瓶頸，成為他們學習路上的最大支柱，為弱勢新二代點亮新年的曙光。