南屯精科水壓不足 張廖萬堅爭取改善用水品質

台中市南屯精科園區近年來因擴廠效應，附近新建大樓與社區人口激增，包括春社、文山與寶山三里頻傳自來水管線因水壓不足，頻頻發生爆管漏水狀況；立委張廖萬堅陸續向自來水公司成功爭取經費改善，今 (16) 日召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，現場民眾陳情希望將保安三街及五街也納入施作，水公司表示，會將保安三街及五街一同納入汰管施作，此次自來水老舊管線汰換工程總經費將調高至 7 千多萬，預計 12 月 22 日進場施作，明年 5 月 20 日前完工。

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張廖萬堅表示，南屯區筏子溪以西地區，尤其是春社、文山里七星南、北街一帶，近年來因大樓建案多，鄰近精科園區發展快速，人口不斷移入，住家商店林立，導致老舊水管不堪負荷，時常發生水壓不足與漏水狀況，造成住戶生活不便，此次水公司將老舊管線全面更換為具有延展性的鑄鐵管，與水錶相接處也將換成不鏽鋼，完工後將可改善附近二、三千戶的民眾用水品質。

市議員張耀中說，此次汰管範圍為嶺東路以東，忠勇路以西，永春南路以北，文山三街以南，包含文山及春社兩里，後續他將持續監督施工品質，而施工期間的交通黑暗期，也會要求廠商與市府做好相關配套措施，提早向住戶告知，期許儘速完成老舊管線汰換及路面修護。

文山里長何中信表示，去年文山里上半部自來水管線汰換完成，但下半部也就是本次將汰管部分還是舊管線，相接處因新舊管線材質與管徑不同，因而時常發生爆管，民眾遭受無預警停水很是困擾。

春社里長李志洋則說，此區近年來發展快速人口攀升，店家不斷進駐也帶來舊水管不敷使用，且因清新溫泉每逢假日加壓抽水，時常造成里內水壓不足與爆管漏水，路面也因此出現凹陷危害用路人的交通安全；繼立委張廖萬堅爭取的中台社區加壓站完工啟用加上老舊管線汰換，改善用水品質。

自來水第四區處王亮中處長則表示，一般塑膠管線汰換年限約 20 年，而七星南、北街附近管線都已超過年限，因此常有爆管及水壓不足情況，尤其在巔峰用水時刻導致民眾用水多有不便，因此必須儘快汰換老舊管線，確保居民用水無虞及生活品質。