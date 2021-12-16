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2022鐵道馬拉松接力賽417開跑　銳不可擋挑戰破千隊

▲第7屆鐵道馬拉松接力賽將於2022年4月17日舉行。（圖／記者陳志仁攝，2021.12.16）
▲第7屆鐵道馬拉松接力賽將於2022年4月17日舉行。（圖／記者陳志仁攝，2021.12.16）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-16 15:14:46

即將邁入第7屆的新北市鐵道馬拉松接力賽，祭出全新「七棒專屬完賽物資」與「幸運星成績獎」；新北市長侯友宜今（16）日出席記者會時指出，報名隊伍已突破700組，盼達成1000隊的終極目標，並承諾要讓「追友」們驚喜不斷。

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新北市鐵道馬拉松接力賽橫跨雙溪、貢寮，沿途經過福隆沙灘、舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街，是全台唯一結合觀光、鐵道、路跑的賽事；第7屆鐵道馬拉松接力賽將於2022年4月17日舉行，不僅於賽前規劃在地導覽與手作的課程，並結合在地小農推出追火車客製餐點及伴手禮，為跑友們規劃一趟用雙腳品味人文風情的運動旅遊。

侯友宜表示，新北市鐵道馬拉松「追火車」秉持團隊合作的精神，以健康趣味賽事的氛圍吸引眾多追友參加，讓各個團隊透過運動增進彼此的感情，創造共同的話題和回憶；此外，本屆賽事開放報名不到一個月，已經累積超過700組隊伍報名，預計近期內即將達到1000組上限，邀請有興趣的夥伴盡速完成報名以免錯過，期待明年和大家一起分享開心快樂的健康路跑。

新北市觀光旅遊局局長蔣志薇說，市長侯友宜於記者會中特別抽出本屆首創的「幸運星成績獎」，賽事第86、120、128名可獲得AKIWEI太陽眼鏡，第774名將得到Compressport中空帽，第892、918名享有貢寮雙溪慶功宴，第808名則將獲得GA黃金甲葉黃素果凍；要在第7屆的追火車，以LUCKY 7的幸運數字，提供7隊幸運名次獎項，增添整體賽事趣味性！

第7屆賽事還特別設計新創「七棒專屬完賽物資」，包含專屬毛巾、完賽獎牌，融入個別棒次名稱如女神棒、海神棒，及各棒次賽道沿線的指標人氣景點意象，吸睛度與收藏性再創新高，讓所有參賽者享受專屬尊榮體驗；有關2022第7屆新北市鐵道馬拉松接力賽的最新賽事消息，請鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專或追蹤「新北旅客」臉書粉絲專頁，以獲取更多新北旅遊資訊！
 


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