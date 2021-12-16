2022鐵道馬拉松接力賽417開跑　銳不可擋挑戰破千隊

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侯友宜表示，新北市鐵道馬拉松「追火車」秉持團隊合作的精神，以健康趣味賽事的氛圍吸引眾多追友參加，讓各個團隊透過運動增進彼此的感情，創造共同的話題和回憶；此外，本屆賽事開放報名不到一個月，已經累積超過700組隊伍報名，預計近期內即將達到1000組上限，邀請有興趣的夥伴盡速完成報名以免錯過，期待明年和大家一起分享開心快樂的健康路跑。
新北市觀光旅遊局局長蔣志薇說，市長侯友宜於記者會中特別抽出本屆首創的「幸運星成績獎」，賽事第86、120、128名可獲得AKIWEI太陽眼鏡，第774名將得到Compressport中空帽，第892、918名享有貢寮雙溪慶功宴，第808名則將獲得GA黃金甲葉黃素果凍；要在第7屆的追火車，以LUCKY 7的幸運數字，提供7隊幸運名次獎項，增添整體賽事趣味性！
第7屆賽事還特別設計新創「七棒專屬完賽物資」，包含專屬毛巾、完賽獎牌，融入個別棒次名稱如女神棒、海神棒，及各棒次賽道沿線的指標人氣景點意象，吸睛度與收藏性再創新高，讓所有參賽者享受專屬尊榮體驗；有關2022第7屆新北市鐵道馬拉松接力賽的最新賽事消息，請鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專或追蹤「新北旅客」臉書粉絲專頁，以獲取更多新北旅遊資訊！