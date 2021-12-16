創新科技助藝術平權 3D砂模列印技術讓畫作可用手欣賞
台灣創新科技研發能量揚威國際，今年金屬中心以「3D列印砂模鑄造技術」一舉拿下《時代雜誌》Best Inventions of 2021-特別獎肯定。執行長林秋豐表示，為了協助視障朋友能更身歷其境體驗藝術，中心運用3D砂模列印技術將有「台灣梵谷」之稱的畫家陳澄波原著作品《淡水夕照》複製為立體浮雕的藝術作品輔具，讓視障者可以藉由「手」觸摸認識作品，進而體會畫作所欲呈現之藝術價值與精神。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-16 15:12:28
金屬中心建置視障輔具開發程序，將工序化繁為簡，可大量複製並降低製造成本，實現生產快速且高效率高品質之輔具開發。藉此將創作者的人文、生活體驗，具體展現為視障者可以感受到的畫作面貌，以降低藝術接觸門檻，實現身心障礙族群平權共融而無礙的藝術文化參與經驗。
金屬中心長期深耕於金屬材料與應用領域研發，將3D列印導入金屬相關製程，且成立「3D列印鑄造砂模營運服務中心」協助產業，建立快速造模技術，能有效降低產品開發中用的鑄造模具成本、砂心一體成形、可成形複雜形狀砂模、不需考慮拔模角、不需開立木模等，有效縮短產品開發週期與減少成本30%以上，解決技術應用之缺口。