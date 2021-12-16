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「6個洞」終於消失　顏家817招待所拆違建吸引全民監工

▲顏寬恒家族的「817招待所」，工人今早以器械敲掉後門屋頂一角。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
▲顏寬恒家族的「817招待所」，工人今早以器械敲掉後門屋頂一角。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-16 15:33:34｜2021-12-16 15:36:10

中二立委補選，民進黨林靜儀批評國民黨顏寬恒家族在台中南屯的「817招待所」，違建拆除進度牛步，並指「6個洞在那裡，全台灣人都在看！」顏寬恒昨回應一直施工中、歡迎前往檢視，今果真吸引媒體及民眾前往「監工」。原本只打6個洞的圍牆，今打掉半面。民眾挖苦說：「依這施工進度，一年或許拆得完。」

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顏寬恒家族蓋在南屯公保地的「817招待所」，建物約700平方米，上月底被中市府認定，約有500平方米是違建，要求自行拆除。顏寬恒本月7日上午開怪手象徵性敲下第一塊磚之後，進度一直停留在東側大門拆除、北側圍牆打穿6個洞。政論節目批評他以拖待變，顏寬恒不滿被抹黑，對手林靜儀則指「那6個洞在那裡，全台灣人都在看。他不希望政論節目討論他，是要全台灣人對那6個洞視若無睹嗎？」


▲被政論節目嘲笑多日的「6個洞」，上午陸續被打成斷垣殘壁。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
▲被政論節目嘲笑多日的「6個洞」，上午陸續被打成斷垣殘壁。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
▲上午10時左右，招待所的「6個洞」被打剩2個洞。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
▲今上午10時左右，招待所圍牆的6個洞被打剩2個洞。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
顏寬恒昨天強調拆除作業一直按照合法程序、專業工班評估及結構安全性進行，市府也派員前往稽查。他指特定媒體故意在下班時間拍攝、製造沒有施工的事實，歡迎有質疑的人前往現場拍攝。

此話一出，今天（16日）果然吸引民眾前往監工。一名工人拿著器械敲掉後門屋頂一角、另兩人敲打圍牆，被政論節目嘲笑整整一星期的「6個洞」，中午時分全部變成斷垣殘壁。
 

▲幾位老人家在「817招待所」附近「監工」，邊看邊議論人工拆除作業太慢。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
▲幾位老人家在「817招待所」附近「監工」，邊看邊議論人工拆除作業太慢。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.16）
一位圍觀民眾說，原以為顏家會動用大型機具，沒想到是人工拆除，「表面工作做得很好！依這進度，給他一年時間或許拆得完」。另一位住附近的老人家說：「希望他們把土地捐出來，民進黨市議員也能兌現承諾（陳世凱表示若顏家捐地，他要捐兒童公園遊樂設施），這樣我就可以帶孫子來玩。」

對手林靜儀肯定拆除作業再次動起來，她說：「顏家物業那麼多，如果是合法的，大家都沒話說，但這違建已很明顯、他們真有那麼缺違建的空間嗎？他怕媒體議論，但媒體有憑有據，違建趕快拆掉，政論節目就不會整天討論6個洞。發起一人一信向NCC檢舉的動作，只是政治行為而已。」

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