英男攜伴探索廢棄碉堡 ！聽聞詭異聲響、神秘低喃後嚇跑
英國有1名男子，近日和女友、姑姑一同到一處廢棄碉堡探險，卻疑似錄到不明聲響，嚇得他們落荒而逃，影片也在網路上引發討論。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-16 15:21:39
綜合外媒報導，34歲的賈丹(Amir Jardan)，近日因聽聞漢普郡的吉爾基克堡(Fort Gilkicker)超自然現象頻傳，便和女友艾咪(Amy Notley)、姑姑蘇珊(Suzanne Singleton) 一起去探險，一進入廢棄的建築物，就有種被監視的恐怖感，並陸續有各種怪音從不同方向襲來，就好像有什麼看不到的「東西」在跟他們玩耍一樣。
賈丹一行人逐步探索碉堡，到達黑暗的地下隧道時，賈丹試探性的問道：「如果有人在這裡，要過來打個招呼嗎？」結果隧道盡頭突然傳出東西掉落的巨響，感覺像是在用拋丟物品的方式，回應來者的提問。
更令人毛骨悚然的是，蘇珊在過程中，一度與賈丹、艾咪失散，在賈丹喚著蘇珊的名字尋找她時，攝影機卻錄下一個不屬於賈丹的詭異人聲，也在輕聲喚著「蘇珊」，讓他雞皮疙瘩掉滿地。3人在終於會合後，便頭也不回的逃離碉堡。
賈丹事後表示，聽到有人輕喚「蘇珊」，是整趟旅程最嚇人的部分；雖然有網友認為，賈丹錄到的可能只是自己的回音，而不是什麼鬼聲，但賈丹和另一派網友，則對神祕人聲來自另一個世界相當篤定，只能說鬼神一事，信者恆信，端看個人如何解讀罷了。