王力宏掰了8年婚！吳宗憲突鬆口「男人心聲」：誰不想離
繼上個月大S、汪小菲拋出離婚消息後，歌手王力宏昨（15）日也傳出將與李靚蕾結束8年婚姻，本人隨後就親自發文證實，2人目前正在辦理離婚手續，消息曝光後震驚娛樂圈，對此，吳宗憲今天出席節目《綜藝玩很大》新企畫記者會時不改以往幽默風格，先是吐槽一旁的KID：「離婚這件事情KID不敢啦，但是力宏敢！」也語重心長表示：「有時候走到最後，就不勉強啦，感情這種事我們比較難開口。」隨後話鋒一轉，又開玩笑說：「結了婚的男人誰不想離婚？」讓一旁已經是人夫的坤達一臉尷尬。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-16 15:36:40｜2021-12-16 16:20:54
近來節目《全明星運動會》第3季剛開播，胡瓜、徐乃麟的兒子都有加入戰隊，而同樣身為主持大咖吳宗憲兒子的鹿希派，卻鮮少於螢光幕前口露臉，也沒加入任何運動類節目，吳宗憲坦言是因為兒子的身材還沒練好：「我希望他多運動，身材更好的時候再跟大家見面，家醜不可外揚。」最後還給鹿希派走紅壓力：「如果他在3天內沒有紅起來，我要將他逐出公司、逐出家門，這段期間他所有努力我都支持，過了之後就請離開。」讓一旁的來賓紛紛笑說：「那說完就只剩2天多。」吳宗憲又激動地說：「是多想要我兒子退出演藝圈？」大方在鏡頭前開鹿希派玩笑。
《綜藝玩很大》開播邁入第8年，明年1月將推出全新企劃「奪金爭霸戰」，透過遊戲內容來介紹台灣各地的在地特色，並且帶動地方觀光。這一季也加入了新的固定來賓，包括坤達、小刀、威廉、何美、紀卜心希望可以帶給觀眾全新氣象的《綜藝玩很大》。