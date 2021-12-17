印度杜爾嘉女神節　入列世界無形文化資產

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加爾各答（Kolkata）是印度東北部一座城市，也是唯一有唐人街的城市。
莫迪（Narendra Modi）隨後轉貼UNESCO推文，並說：「這是每一位印度人的榮耀和喜樂！杜爾嘉女神節凸顯我們傳統與特質中最佳的一面。此外，加爾各答的杜爾嘉女神節是每個人都要有的體驗。」
中華民國駐印度副代表陳牧民介紹，杜爾嘉女神在印度神話中，是三大主神之一濕婆神妻子的其中一個化身，她有許多手臂，座騎有時是獅子、有時是老虎，是力量的象徵。
陳牧民說，慶典在印度曆7月間（西曆9-10月）舉行，為期10天，與九夜節和十勝節差不多同期，以慶祝她經過9天的激戰，殺死了攻占天界、男神無法擊敗的牛魔王。
他補充，雖然杜爾嘉女神節盛行於印度東部省分，但在北印度也是可以看到，民眾會把杜爾嘉女神像抬出來遊街，而且在印度電影也常看到這個活動的片段。
來自台灣並住在加爾各答的鍾燕玲告訴中央社，杜爾嘉女神節在加爾各答最為盛大，每年各大寺廟會挨家挨戶募捐，然後舉行比賽，比女神像的造型以及寺廟的裝飾，女神像上面甚至會貼滿真金打造的薄片。
鍾燕玲說，節慶可說是人山人海，笑稱晚上去的話還擠到可以享受「免費按摩」，因此女性如要參加，建議找幾位男性友人陪同。
另方面，根據印度文化部的新聞稿，UNESCO跨政府委員會是在13日至18日於巴黎召開的第16屆會議中，依據2003年保護無形文化遺產公約，把杜爾嘉女神節列為無形文化資產。
新聞稿說：「印度被邊緣化的族群、個人和婦女都能參與對這個節慶元素的保護，委員會對此表示讚揚。」
印度文化部說，杜爾嘉女神節不只是慶祝女性的神聖性，同時也展現印度在舞蹈、音樂、工藝、民俗儀式、烹飪和文化等各面向的特色，它跨越種姓與經濟階級的籓籬，讓所有人都能共襄盛舉。
目前，印度已有14項無形文化資產被UNESCO列入名單，除了杜爾嘉女神節之外，還有2017年入選號稱「全球最大規模宗教慶典」的大壺節，以及2016年入選的瑜珈。（編輯：陳惠珍）1101216