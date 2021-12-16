桃園慈湖音樂節邀新住民同樂！「不插電」演唱會超吸睛

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其中，海豚刑警、問題總部分別入圍過金曲獎「最佳樂團獎」和金音獎「最佳節奏藍調專輯」；林以樂剛以個人單曲〈沙漠玫瑰與駱駝〉榮獲今年第13屆金音獎「最佳另類流行歌曲獎」；洪申豪所屬的透明雜誌不僅是足具代表性的台灣獨立樂團，本身也是台北知名獨立唱片行PAR Records & Store創辦人；由蘇偉安擔任主唱的Everfor則甫於今年10月發行第二張專輯，作品深受多位資深音樂人讚賞。
此外，其他精采藝人卡司還包括曾入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」的Crispy脆樂團；成軍已10年、這個月即將發行睽違多年新專輯的樂團四枝筆；憑單曲〈明明就是溫柔的人〉在YouTube上締造逾158萬次點閱、闖出高知名度的雙人組合Control T；還有寫下多首熱門歌曲，如2019年政大金旋獎主題曲〈凌星凝望〉、與流氓阿德攜手合作催淚曲〈憨孫仔〉的樂團Theseus忒修斯。
除了每年的演唱會重頭戲，2021慈湖悠樂園還規劃了每天15攤的文創體驗市集、四天共計4堂的DIY體驗課程和8場集客創意活動，以及街頭藝人駐點表演，時間從下午3點一路到晚上8點，首日更加碼延長到晚上9點。參加活動的民眾只要在現場出示分享臉書粉專活動貼文的手機畫面，或者拍照打卡「慈湖紀念雕塑公園」，即可免費獲得活動贈品，每日限量250份。 更多「2021慈湖悠樂園－耶誕音樂節」活動最新資訊及每日節目表，請上「來企桃。樂陶陶」、「大溪自在遊」臉書粉專查詢。