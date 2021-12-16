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桃園慈湖音樂節邀新住民同樂！「不插電」演唱會超吸睛

▲樂團Theseus忒修斯。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）
▲樂團Theseus忒修斯。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-16 15:52:36

《四方報》報導，桃園市政府風景區管理處連續第三年在慈湖紀念雕塑公園舉辦演唱會，活動主題定為「2021慈湖悠樂園－耶誕音樂節」，有別於以往，今年不僅是首度選在冬天舉行，也是首度嘗試以「不插電（Unplugged）」為主要的演唱形式，時逢耶誕佳節將至，搭配輕鬆愜意的不插電演唱會形式，期盼大眾和在地的新住民朋友能共襄盛舉。桃園市新住民人口達6萬多人，居全國第四位，在桃園舉辦的音樂節相當適合久居桃園的新住民朋友及其子女前去放鬆心情。

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2021慈湖悠樂園將於2021年12月18、19日和25、26日，共四天、連續兩個週末，在慈湖紀念雕塑公園舉行。首週演唱會藝人卡司包括多組樂團主唱，如雀斑樂團主唱林以樂、海豚刑警主唱伍悅、透明雜誌主唱洪申豪和問題總部主唱丁佳慧。

其中，海豚刑警、問題總部分別入圍過金曲獎「最佳樂團獎」和金音獎「最佳節奏藍調專輯」；林以樂剛以個人單曲〈沙漠玫瑰與駱駝〉榮獲今年第13屆金音獎「最佳另類流行歌曲獎」；洪申豪所屬的透明雜誌不僅是足具代表性的台灣獨立樂團，本身也是台北知名獨立唱片行PAR Records & Store創辦人；由蘇偉安擔任主唱的Everfor則甫於今年10月發行第二張專輯，作品深受多位資深音樂人讚賞。 

此外，其他精采藝人卡司還包括曾入圍金曲獎「最佳演唱組合獎」的Crispy脆樂團；成軍已10年、這個月即將發行睽違多年新專輯的樂團四枝筆；憑單曲〈明明就是溫柔的人〉在YouTube上締造逾158萬次點閱、闖出高知名度的雙人組合Control T；還有寫下多首熱門歌曲，如2019年政大金旋獎主題曲〈凌星凝望〉、與流氓阿德攜手合作催淚曲〈憨孫仔〉的樂團Theseus忒修斯。 

除了每年的演唱會重頭戲，2021慈湖悠樂園還規劃了每天15攤的文創體驗市集、四天共計4堂的DIY體驗課程和8場集客創意活動，以及街頭藝人駐點表演，時間從下午3點一路到晚上8點，首日更加碼延長到晚上9點。參加活動的民眾只要在現場出示分享臉書粉專活動貼文的手機畫面，或者拍照打卡「慈湖紀念雕塑公園」，即可免費獲得活動贈品，每日限量250份。 更多「2021慈湖悠樂園－耶誕音樂節」活動最新資訊及每日節目表，請上「來企桃。樂陶陶」、「大溪自在遊」臉書粉專查詢。

▲憑單曲〈明明就是溫柔的人〉在YouTube上締造逾158萬次點閱、闖出高知名度的雙人組合Control T。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）
▲憑單曲〈明明就是溫柔的人〉在YouTube上締造逾158萬次點閱、闖出高知名度的雙人組合Control T。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

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