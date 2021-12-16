拜登勘查龍捲風災情　氣象局再發極強風暴警告

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氣象局預報，「這些風暴有可能（在愛荷華州和明尼蘇達州）導致時速100英里（約161公里）的極端陣風，以及一、兩個強烈龍捲風」；當地氣象局辦公室的推特帳號也基於證實12月會出現罕見的龍捲風，呼籲民眾趕緊避難。
根據全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us資料，今晚科羅拉多、堪薩斯、密蘇里、愛荷華在內的數州逾40萬人無電可用。
僅僅數天前，一波超強龍捲風才剛肆虐肯塔基等南部數州，拜登今天稍早前往肯塔基州勘災。
拜登訪視梅菲爾德市（Mayfield）和道森泉市（Dawson Springs）後表示：「這場災害的範圍和程度幾乎令人不敢置信。」
「這些龍捲風所到之處，幾乎吞噬一切：住家、事業、禮拜堂、夢想和生命。」
拜登表示，聯邦政府將全額支付未來30天緊急救援行動所需費用，並將持續行動，「不惜代價、不管需時多久」。
拜登戴著棒球帽、身穿深藍色西裝但未打領帶，他在梅菲爾德市街頭停下來與人們交談，並與一名坐在殘垣斷瓦上的女子握手。
拜登前往梅菲爾德市和道森泉市勘災之前，事先聽取了上週龍捲風災害相關簡報，肯塔基州至少有74人在這次風災中喪命，鄰州則有14人死亡。
拜登說，「龍捲風不分紅藍」；他意指天災不分黨派。美國兩大黨共和黨和民主黨，代表色分別為紅色和藍色。
肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）是民主黨人，但肯塔基州絕大多數州民在去年總統大選中投票給共和黨籍的川普。
律師威爾森（Bryan Wilson）的事務所所在大樓已被夷為平地，他認為拜登到現場勘災意義重大，這意味著華府政治人物「真的關心美國鄉下地區」。
威爾森希望拜登此行有助於修復國內政治對立和文化裂痕。他說：「美國分裂太久了。這無關共和黨、民主黨或獨立黨派。這就是美國。」
在梅菲爾德市執業的63歲牙齒矯正醫師米爾斯（Brad Mills）則催促拜登早日把聯邦政府的災難救助發下來。米爾斯表示：「快把我們需要的聯邦救助送來。我們在很多議題上意見分歧，但在這裡有了共同點。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101216