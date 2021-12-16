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拜登勘查龍捲風災情　氣象局再發極強風暴警告

▲美國數州日前遭龍捲風重創，國家氣象局又警告，愛荷華、明尼蘇達等州15日晚間恐遭強烈風暴蹂躪。圖為美國總統拜登前往災區勘災。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國數州日前遭龍捲風重創，國家氣象局又警告，愛荷華、明尼蘇達等州15日晚間恐遭強烈風暴蹂躪。圖為美國總統拜登前往災區勘災。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-16 16:55:54

（中央社美國肯塔基州道森泉15日綜合外電報導）美國數州日前遭龍捲風重創，總統拜登今天稍早才剛承諾提供更多聯邦援助給死傷慘重的肯塔基州，國家氣象局又警告，愛荷華、明尼蘇達等州晚間恐遭強烈風暴蹂躪。

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美國國家氣象局（NWS）警告，今晚中部和北部數州可能出現「極強」、「恐破紀錄」的風暴系統造成「大量天氣危害」，包括危險強風、降雪、雷暴、龍捲風和火災風險。

氣象局預報，「這些風暴有可能（在愛荷華州和明尼蘇達州）導致時速100英里（約161公里）的極端陣風，以及一、兩個強烈龍捲風」；當地氣象局辦公室的推特帳號也基於證實12月會出現罕見的龍捲風，呼籲民眾趕緊避難。

根據全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us資料，今晚科羅拉多、堪薩斯、密蘇里、愛荷華在內的數州逾40萬人無電可用。

僅僅數天前，一波超強龍捲風才剛肆虐肯塔基等南部數州，拜登今天稍早前往肯塔基州勘災。

拜登訪視梅菲爾德市（Mayfield）和道森泉市（Dawson Springs）後表示：「這場災害的範圍和程度幾乎令人不敢置信。」

「這些龍捲風所到之處，幾乎吞噬一切：住家、事業、禮拜堂、夢想和生命。」

拜登表示，聯邦政府將全額支付未來30天緊急救援行動所需費用，並將持續行動，「不惜代價、不管需時多久」。

拜登戴著棒球帽、身穿深藍色西裝但未打領帶，他在梅菲爾德市街頭停下來與人們交談，並與一名坐在殘垣斷瓦上的女子握手。

拜登前往梅菲爾德市和道森泉市勘災之前，事先聽取了上週龍捲風災害相關簡報，肯塔基州至少有74人在這次風災中喪命，鄰州則有14人死亡。

拜登說，「龍捲風不分紅藍」；他意指天災不分黨派。美國兩大黨共和黨和民主黨，代表色分別為紅色和藍色。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）是民主黨人，但肯塔基州絕大多數州民在去年總統大選中投票給共和黨籍的川普。

律師威爾森（Bryan Wilson）的事務所所在大樓已被夷為平地，他認為拜登到現場勘災意義重大，這意味著華府政治人物「真的關心美國鄉下地區」。

威爾森希望拜登此行有助於修復國內政治對立和文化裂痕。他說：「美國分裂太久了。這無關共和黨、民主黨或獨立黨派。這就是美國。」

在梅菲爾德市執業的63歲牙齒矯正醫師米爾斯（Brad Mills）則催促拜登早日把聯邦政府的災難救助發下來。米爾斯表示：「快把我們需要的聯邦救助送來。我們在很多議題上意見分歧，但在這裡有了共同點。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101216

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