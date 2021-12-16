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算命師斷言「一輩子沒獎」　曾莞婷連拿2座國際影后打臉

▲曾莞婷以微電影《莉莉安的禮物》連拿布拉格國際影展、維加斯電影獎2座最佳女主角。（圖／TVBS）
▲曾莞婷以微電影《莉莉安的禮物》連拿布拉格國際影展、維加斯電影獎2座最佳女主角。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-16 16:05:24

曾莞婷出道23年，在八點檔《世間情》、《甘味人生》演活惡女，越壞越惹人愛，獲封「本土劇女神」，在事業低潮期間，曾莞婷跑去算命，算命師說她這輩子和獎無緣，不可能拿獎的，沒想到曾莞婷憑藉微電影《莉莉安的禮物》在國際電影節揚眉吐氣，連拿布拉格國際影展、維加斯電影獎2座最佳女主角。

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▲微電影《莉莉安的禮物》左起女主角曾莞婷、狗醫生耶魯、導演簡嫚書、製作人修杰楷。（圖／TVBS）
▲微電影《莉莉安的禮物》左起女主角曾莞婷、狗醫生耶魯、導演簡嫚書、製作人修杰楷。（圖／TVBS）
《莉莉安的禮物》為知名編劇張芳瑛溫暖之作，由修杰楷製作、簡嫚書指導，方文琳、曾莞婷飾演一對罹患乳癌的母女，方文琳一幕向女兒袒露乳癌手術疤痕的戲，無所保留扒下外衣，曾莞婷望著媽媽的義乳落淚，情感真摯動人，曾莞婷坦言和方文琳不需要太刻意培養感情，很快就可以入戲，對戲時只要方文琳握著她的雙手，她就會不自覺泛淚。

▲曾莞婷分享參展得獎喜訊。（圖／翻攝曾莞婷臉書）
▲曾莞婷分享參展得獎喜訊。（圖／翻攝曾莞婷臉書）
對於演技受到肯定，曾莞婷透露光是聽到入圍就馬上想哭，「因為其實我出道非常多年，大家對我會有既定的印象，我的演技一直沒有得到肯定。」最想分享獲獎喜訊的人，一定是天上的爸爸，「因為爸爸希望我在戲劇上的表現能被認可，一直到他離開的時候，他都還沒有看到自己的女兒被認同。」

▲曾莞婷2度獲得最佳女主角獎。（圖／翻攝曾莞婷臉書）
▲曾莞婷2度獲得最佳女主角獎。（圖／翻攝曾莞婷臉書）
她透露爸爸生前在電視上看到其他女演員獲獎常會感概，曾莞婷回憶說：「每一次只要他看到別人拿女主角就會說『她又沒有比妳演得好』，當然爸爸看待自己的女兒都會這樣，言語中就感覺他很期待我能被大家看見，所以這些年我也一直努力嘗試拍攝各類型戲劇，用不同的表演模式去呈現每一個角色。」

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