公務員調薪中捷呢？ 盧秀燕：手心手背都是肉都要照顧

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楊典忠表示，明年公務員、警消、教師調薪4%，行政助理調薪5.21%，需要增加預算達22.24億元，為什麼沒有編在明年總預算？其他附屬單位人員包括文化局補助的各基金會、新聞局的影視基金會人員、經發局的工商策進會、農業局的四大市場人員，各局處有沒有提出調薪準備呢？
楊典忠指出，「靠北中捷」的臉書最近有很多文章在討論調薪的事情，之前已經有議員提過，中捷的薪水比其他都的捷運公司的薪水少，所以很多中捷工作的朋友都期待可以調薪，有人說，「加薪？別想了好嗎？」「我們到底能不能加薪~?」，還有人寫「我們的市長姊姊是政界少數具有智慧與美貌的好長官，未來當總統也是有可能，因此，我們對他要有信心」。
市長盧秀燕表示，中捷問題跟台電、台水等國營事業情況一樣，公司營運現在處於虧損狀況，市府認為不管是中捷或其他附屬單位，如果要調薪，都希望能一併調整，不過，調薪需要獲得議會支持，有少部分議員質疑為何虧損還調薪，市府初步想法是因各個單位都有調薪準備，認為整體應該調整，一方面也因應物價上漲；另外，同仁雖屬不同單位，但「手心手背都是肉」都要照顧，未來若提出調薪方案，希望獲得議會支持。
中捷公司董事長林志盈則表示，公司會依照相關規定簽報市府核定，目前作業正在進行中。
中捷公司說，員工待遇是參照北捷公司民國100年以前的薪資結構訂定，自106年中捷公司成立至今均未調整。以基層人員為例，目前已大幅落後同為公營捷運公司的北捷、桃捷、新北捷15.3%至26.2%，以致中捷留才不易，近年整體離職率約為8%，基層人員離職率約為13.6%，且服務員起敘薪給僅2萬3971元，低於法定基本工資，也需予以調整。