公務員調薪中捷呢？ 盧秀燕：手心手背都是肉都要照顧

最近網路盛傳公務員調薪文章，靠北中捷臉書粉絲團也有許多討論，甚至有人寫著「市長姊姊是政界少數具有智慧與美貌的好長官，未來當總統也是有可能，因此，我們對他要有信心」，今 (16) 日市議員楊典忠、何文海總質詢表示，明年公務員、警消、教師調薪 4% ，行政助理調薪 5.21% ，其他附屬單位是否調整，市府應該一併考慮，以免有被市長當邊緣人的疑慮，影響團隊士氣。

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楊典忠表示，明年公務員、警消、教師調薪 4% ，行政助理調薪 5.21% ，需要增加預算達 22.24 億元，為什麼沒有編在明年總預算？其他附屬單位人員包括文化局補助的各基金會、新聞局的影視基金會人員、經發局的工商策進會、農業局的四大市場人員，各局處有沒有提出調薪準備呢？

楊典忠指出，「靠北中捷」的臉書最近有很多文章在討論調薪的事情，之前已經有議員提過，中捷的薪水比其他都的捷運公司的薪水少，所以很多中捷工作的朋友都期待可以調薪，有人說 ，「加薪？別想了好嗎？」「我們到底能不能加薪 ~? 」，還有人寫「我們的市長姊姊是政界少數具有智慧與美貌的好長官，未來當總統也是有可能，因此，我們對他要有信心」。

市長盧秀燕表示，中捷問題跟台電、台水等國營事業情況一樣，公司營運現在處於虧損狀況，市府認為不管是中捷或其他附屬單位，如果要調薪，都希望能一併調整，不過，調薪需要獲得議會支持，有少部分議員質疑為何虧損還調薪，市府初步想法是因各個單位都有調薪準備，認為整體應該調整，一方面也因應物價上漲；另外，同仁雖屬不同單位，但「手心手背都是肉」都要照顧，未來若提出調薪方案，希望獲得議會支持。

中捷公司董事長林志盈則表示，公司會依照相關規定簽報市府核定，目前作業正在進行中。