名家論壇》錢震宇／絕非局外人的侯友宜

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這不是一篇即興文，顯然也不是給想要去投公投的民眾看，畢竟文中完全沒有提到四項公投的議題及內容，或提出自己對包括反萊豬、重啟核四、公投綁大選及護藻礁的任何一點看法，更遑論給予民眾指引，進而去投同意或是不同意。侯友宜可以不用清楚表態，但他連一點點的想法都不願意表露，甚至向新北市民交代，實在是說不過去。
如果今天是一位素人或是一位網紅發表這些內容，我會為他拍手，因為身為民眾他會開始反思政治人物的言行作為，及台灣社會這些年的改變，是讓你我生活更好還是更糟？
可是，身為新北市長，尤其是在野黨最大執政縣市的首長，他不需要跟大家講述政治現況，也不用跟大家交代他的心境，這不是發表競選宣言，也不用宣誓對誰效忠，但最起碼要表達做為民選市長的立場。
「這是對憲法主權在民原則下，身為國民直接民權行使的態度」，侯友宜若為了保持行政中立或刻意與政黨保持距離，大可呼籲民眾(或更縮小到新北市民)作為民主國家國民，應該要踴躍行使公民權。
常把「專心市政」、「做好市長該做的事」掛在嘴邊的侯友宜，選擇在公投前5天發文。這其實傳遞出一清楚訊號，「不管你是藍綠，支持公投同意或不同意，都是你的決定，我都尊重，至於公投結果是否讓藍綠滿意，也與我無關」。坦白講，就是想站到一個制高點，塑造自己與藍綠政治人物想要大家去投同意或不同意的行為有所區隔。
如果侯友宜今天的想法是置身事外，或不碰觸具有高度敏感的政治議題，我很難想像，假設侯友宜對2024總統有一點點的起心動念，到時候的他怎麼去面對過去避談政治、避談國民黨、避談政黨政治的自己，真能夠切得一乾二淨嗎？只談市政就能夠參選總統？國家整體發展方向能有模糊空間，別鬧了。
民眾檢視政治人物是從他從事公職的那一刻起，而不是從他宣布競選的那一刻。
侯友宜臉書簡介寫著「站在第一線，打造安居樂業新北市」；但就公投這四項議題，侯不知道退居到第幾線去了。距離公投還有兩天，我不知道侯友宜有沒有可能在公投前最後一刻呼籲大家出來投票或是鼓勵大家做自己的主人，如果沒有再多的說明，這篇文章就會成為侯友宜對公投唯一的一篇論述，也會永遠留下記號。
如同重啟核電攸關經濟發展及能源永續問題；反萊豬則是食品安全及國際經貿關係；珍愛藻礁則是環保與替代能源的多重方案選擇；公投綁大選是節省公帑及政黨政治動員的問題。每一項都攸關新北市民的日常生活，也都是有意競逐總統大位者的必答題，可以不必是OOXX，但無法想像侯友宜選擇都不談。
「公投這局，沒有人是局外人」，每個人都是局內人，包括侯友宜。沒有表態的表態，就是被既得利益者牽著走，拱手讓出發語權，在政治場域中逐漸失去角色。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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