異國喜宴文化超有趣！新北新住民教師秀雙語教案

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在越南的迎親儀式中，男方單數人數前去迎娶然後需要雙數人數回來，檳榔和荖葉在聘金盤上是絕對不能少，檳榔象徵男生，荖葉象徵女生。有這些檳榔荖葉，在越南傳統意涵象徵好的開始，所以這一次共備社群所辦的婚禮，自然少不了檳榔荖葉，及邀請親朋好友吃喜餅、喜糖。值得一提的是，越南婚禮媒人一定是媒人公，教育局長張明文更參與這場模擬越南婚禮擔任媒人公的角色，把新郎從一個拱門帶到另個拱門迎接新娘，送上紅包說吉祥話，為新人祝福早生貴子百年好合。
新北市國教輔導團新住民語文小組總召曾秀珠校長表示，共備社群夥伴逐年、逐冊協同探究全國新住民語文學習教材。四年來宛如假日同學切磋學習，更利用成果發表機會和全市教學支援人員交流與聯誼，共備學員間有專業支持，情感交流更是緊密。
參加公開授課代表越語老師武氏金容表示，過去僅能參考教師手冊依樣畫葫蘆，現在透過共教社群，更能掌握線上教學及資訊工具融入教案的技巧，在教學上有揮灑空間，在撰寫教案方面更得心應手。來自柬埔寨的孫雅雯老師也是持續參加共備社群研習的一員，她回憶五、六月因防疫停課不停學，指導聘督和團員及校長們仍認真帶領教支人員進行線上共備，介紹各種軟體指導活用線上教學工具。最終活動在歡樂的氣氛下結束，現場更有不少可愛的學生們扮成婚禮上的花童，場面溫馨。