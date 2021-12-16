願賭服輸 中市環保局長減重「慘輸」罰跑4000公尺

願賭服輸！台中市環保局長陳宏益2個多月前與環保局工會代表挑戰減重比賽，PK兩個月內減重王，他宣告減重挑戰徹底失敗，不減反增2公斤，若加總參與比賽同仁的減重結果，徹底慘輸18公斤！為遵守承諾，在環保局工會常務理事陳潮得、監事楊金海陪同下，15日早上6點半於市政公園罰跑5圈4000公尺，陳宏益也不忘提醒同仁和市民朋友，要持續運動，注意健康。

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環保局表示，今年9月28日陳宏益參與環保局工會幹部代表業務聯繫活動，發現不少同仁受疫情影響，運動頻率減少，導致身材發福，因此與同仁約定舉辦減重比賽，互相督促注意身體健康，同時一起身體力行節能減碳。陳宏益更發下豪語要減重最多，否則願意當眾罰跑市政公園5圈，當日報名比賽者包括環保局副局長陳政良、環保局工會理事卓心慧、環保局工會監事會召集人簡志豪。

環保局指出，為期2個月的減重比賽在11月30日驗收成果，簡志豪榮登減重王，從86.1公斤瘦到76.2公斤，成功甩掉近10公斤。陳宏益表示，雖然自己減重挑戰失敗，但是這2個月期間，為了減重多爬樓梯少搭電梯，多走路少搭車，也達到節能減碳效果。

陳宏益辯解因非洲豬瘟疫情，廚餘去向吃緊，自己為了減少廚餘，不惜犧牲身材減少廚餘，致使體重不減反增，苦笑說自己也為地球永續發展盡心盡力、「橫向發展」。

簡志豪表示，今年5月疫情爆發導致生活習慣改變，也讓體重飆升，沒想到減重期間以水煮蛋代替主食，減少澱粉、增加蔬果，提高每周運動頻率，竟然能在短短2個月成功甩肉10公斤，未來將保持規律生活和運動習慣。

卓心慧則笑稱，過往試過各種減重方法，都以失敗告終，這次代表工會與局長打賭，攸關面子問題，也增加減肥動力；因此從飲食改變開始，午餐與晚餐正常吃，只將早餐換成水煮蛋，再搭配飯後健走運動，體重從76.2公斤瘦到70.9公斤，成功減重5.3公斤。副局長陳政良則在此次比賽中開出平盤，小減1公斤。