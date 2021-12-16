台中騎樓可否擺攤 議員：市府標準不一

台中騎樓在留有通道下，可否擺攤？市議員陳文政總質詢指出，根據規定，只要商家在攤販集中區、或為商圈管委會成員，騎樓是可以「合法使用」。但也凸顯另一個問題，攤集區與商圈不是到處都有，可是騎樓商業活動卻相當普遍，導致民眾時常檢舉，甚至有商家與民眾發生衝突、衍伸社會案件、浪費警力與社會資源。他呼籲，市政府正視騎樓管理問題。

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陳文政表示，如果台中市騎樓是全面禁止佔用，那就沒什麼好說的，全部不准擺。但根據台中「商店街區管理輔導」以及「攤販集中區設置管理」自治條例中規定，只要是商圈管委會成員，或是商家位於攤販集中區內，騎樓在留有通道的前提下是可以「合法使用」的。除了擺攤等商業活動，騎樓甚至可以合法停放機車，種種情形，都代表台中市政府合法允許騎樓使用。

陳文政強調，攤販集中區和商圈不是到處都有，但只要是有消費需求的地方，過去就會有店家運用騎樓做生意，這些不符合條件的店家，是否要全部收起來不能使用騎樓？

陳文政指出，今年榮獲米其林必比登的某家知名飯館，就有佔用騎樓的情形。他感嘆的說，得到必比登的時候，市政府去沾光；但是被檢舉到生意做不下去的時候，市政府只有一句「依法行政」。

陳文政說，騎樓管理如同農地工廠一樣棘手，都是「歷史共業」，店家的生死存亡重要，但行人的權益、民眾對公安的疑慮也應該受到重視。有民眾建議，可將騎樓納管造冊、課稅、並對通行寬度、明火等危險物品進行安全規範，讓店家可以合法營業、行人可以安心行走，警察不用疲於奔命；可惜市府相關單位視為燙手山芋，無人應答。

陳文政特別點名經發局，身為商業主管機關，應負起商業發展與管理的責任，不要得獎時蹭第一，需要管理時卻消極面對。