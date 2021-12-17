淡水小天母居然還有2字頭！「新市二丁目」開案湧看屋潮

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另外，想要在蛋白區購屋的民眾，總優先考量交通問題，隨著新市鎮這一帶各式建案陸續落成，相關交通措施也非常齊備，「新市二丁目」專案經理吳東哲就表示，建案旁邊就有UBike站，附近也有直通淡水捷運站的公車站，甚至還有電動腳踏車可以租借，另外，也鄰近淡水輕軌，步行僅550公尺就能到輕軌濱海沙崙站，完全不用擔心交通問題。
其中不少開車族也希望置產在這裡。吳東哲提到，此案距離預計2024年到2025年初完成的淡江大橋，僅有5分鐘車程，很快速就能抵達市中心，未來完工後可以直接連上61或64快速道路，不論往南或往北，通勤時間將被大大縮短，甚至未來只要30分鐘就可以抵達桃園機場，充分解決民眾擔心的「塞車問題」。
另外，長期居住還要重視生活機能，鄰近的超商只要步行就能抵達，周圍生活圈還有超市、大賣場、麥當勞、電信行等，也鄰近相關學區像是淡江國中、真理大學等，食衣住行所需通通囊括。
「新市二丁目」在設計上，有綠蔭圍繞，又有 「淡水小天母」之稱，環境優美恬靜。對於喜歡運動或是退休族，甚至是有帶孩子的小家庭更是方便，因為鄰近公七公園和公八公園，是住戶放電的好地方，甚至旁邊還有高爾夫球場。
整體以2房2廳2衛以及3房2廳2衛房型為主，相對於其他社區，管理費也具有優勢，僅50元一坪，就有專人清運垃圾、收發包裹，安全維護上也有24小時的保全。另外，公設比32％，設有接待大廳、多功能閱覽室、健身房等，考量安全，車位還設置汽機車分道，讓住戶出入更加安全。
接待會館：淡水區新市一路一段＆沙崙路一段口
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