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淡水小天母居然還有2字頭！「新市二丁目」開案湧看屋潮

▲「新市二丁目」32坪樣品屋3房2廳2衛，現場實景拍攝。（圖／資料圖片）
▲「新市二丁目」32坪樣品屋3房2廳2衛，現場實景拍攝。（圖／資料圖片）

生活中心/綜合報導

2021-12-17 12:00:00

隨著疫情趨緩，國內經濟也穩定向上發展，不少首購族紛紛開始尋覓新屋標的，但近日房市價格回穩，想要在雙北購屋，民眾銀彈可得備足。也因此不少蛋白區建案成為首購熱門標的，尤其像是淡水新市鎮2字頭建案「新市二丁目」，就成了不少首購族下手目標，看屋人潮絡繹不絕。

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「新市二丁目」位處於新市鎮人口密集度第二高的區域，主打一百戶左右的中小型社區，相對千戶以上的大社區，有著管理方便、人口出入不混雜的優勢，相當適合首購族以及小家庭，甚至是退休族居住，且每坪成交價落在「2」字頭。

▲淡水新市鎮的2字頭建案「新市二丁目」成首購族熱門標的。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲淡水新市鎮的2字頭建案「新市二丁目」成首購族熱門標的。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，想要在蛋白區購屋的民眾，總優先考量交通問題，隨著新市鎮這一帶各式建案陸續落成，相關交通措施也非常齊備，「新市二丁目」專案經理吳東哲就表示，建案旁邊就有UBike站，附近也有直通淡水捷運站的公車站，甚至還有電動腳踏車可以租借，另外，也鄰近淡水輕軌，步行僅550公尺就能到輕軌濱海沙崙站，完全不用擔心交通問題。

▲淡水新市一日生活圈！就是這麼愜意、放鬆、便利～交通四通八達商圈、影城、家樂福和打卡景點，生活機能完善。 （圖／資料照片）
▲淡水新市一日生活圈！就是這麼愜意、放鬆、便利～交通四通八達商圈、影城、家樂福和打卡景點，生活機能完善。 （圖／資料照片）
其中不少開車族也希望置產在這裡。吳東哲提到，此案距離預計2024年到2025年初完成的淡江大橋，僅有5分鐘車程，很快速就能抵達市中心，未來完工後可以直接連上61或64快速道路，不論往南或往北，通勤時間將被大大縮短，甚至未來只要30分鐘就可以抵達桃園機場，充分解決民眾擔心的「塞車問題」。

另外，長期居住還要重視生活機能，鄰近的超商只要步行就能抵達，周圍生活圈還有超市、大賣場、麥當勞、電信行等，也鄰近相關學區像是淡江國中、真理大學等，食衣住行所需通通囊括。

▲回家前新市一路上，百米綠蔭婆娑迎賓，轉個彎寧靜純住宅與高級社區氛圍，散步5分鐘接軌雙捷交匯「濱海沙崙站」。（圖／資料照片）
▲回家前新市一路上，百米綠蔭婆娑迎賓，轉個彎寧靜純住宅與高級社區氛圍，散步5分鐘接軌雙捷交匯「濱海沙崙站」。（圖／資料照片）
「新市二丁目」在設計上，有綠蔭圍繞，又有 「淡水小天母」之稱，環境優美恬靜。對於喜歡運動或是退休族，甚至是有帶孩子的小家庭更是方便，因為鄰近公七公園和公八公園，是住戶放電的好地方，甚至旁邊還有高爾夫球場。

整體以2房2廳2衛以及3房2廳2衛房型為主，相對於其他社區，管理費也具有優勢，僅50元一坪，就有專人清運垃圾、收發包裹，安全維護上也有24小時的保全。另外，公設比32％，設有接待大廳、多功能閱覽室、健身房等，考量安全，車位還設置汽機車分道，讓住戶出入更加安全。

▲集地段、建設、輕軌絕佳優勢，更高效空間規劃「新市二丁目」全家一起眼見為憑！
▲集地段、建設、輕軌絕佳優勢，更高效空間規劃「新市二丁目」全家一起眼見為憑！


接待會館：淡水區新市一路一段＆沙崙路一段口
官方網站 ：https://bit.ly/3lXCjaK
FB粉絲頁：https://www.facebook.com/XINSHIERDINGMU/

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